¡¡Â¿¤¯¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÇÆ³Æþ¤¬¹¤Þ¤ë¡ÖeSIM¡×¥µー¥Ó¥¹¡£º£¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¶È¼Ô¤¬eSIM¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼çÍ×¤ÊMVNO³Æ»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÎÁ¶â¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡¡eSIM¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£·ÀÌóÁ°¤Ë¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¤¬eSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
IIJmio
¡¡IIJmio¤Ç¤Ï¡¢²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤¤Î¡Ö¥®¥¬¥×¥é¥ó¡×¤ÇeSIM¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î³ÛÎÁ¶â¤Ï2GB¤Ç850±ß～¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö¥Çー¥¿¥×¥é¥ó ¥¼¥í¡×¤¬·î³Û165±ß～¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢»¨»ï¡¢»ùÆ¸½ñ¤Ê¤É¤¬¸«ÊüÂê¡¦ÆÉ¤ßÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖU-NEXT for ¥¹¥Þー¥È¥·¥Í¥Þ¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÍøÍÑÎÁ¤Ï·î³Û2189±ß¡£
¡¡2026Ç¯1·î21Æü¤Þ¤Ç¡ÖeSIM½é´üÈñÍÑ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢eSIM¤Î½é´üÈñÍÑ3300±ß¤ò2200±ß¤Ë³ä¤ê°ú¤¯¡£Æ±¤¸´ü´Ö¤Ç¡Ö15¥®¥¬¥×¥é¥ó¡×¤Î·î³Û´ðËÜÎÁ¤¬3¥«·î´Ö400±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö15¥®¥¬¥×¥é¥ó¤ª»î¤·³ä¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥¬¥×¥é¥ó ÍÆÎÌ ÎÁ¶â¡Ê¥Çー¥¿SIM¡Ë 2GB 850±ß¡Ê440±ß¡Ë 5GB 950±ß¡Ê650±ß¡Ë 10GB 1400±ß¡Ê1050±ß¡Ë 15GB 1800±ß¡Ê1430±ß¡Ë 25GB 2000±ß¡Ê1650±ß¡Ë 35GB 2400±ß¡Ê2240±ß¡Ë 45GB 3300±ß¡Ê2940±ß¡Ë 55GB 3900±ß¡Ê3540±ß¡Ë ¥Çー¥¿¥×¥é¥ó ¥¼¥í ÍÆÎÌ ÎÁ¶â 1GB～ 495±ß¡Ê165±ß¡Ü330±ß¡Ë～
BIC SIM
¡¡BIC SIM¤Ç¤Ï¡¢²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤¤Î¡Ö¥®¥¬¥×¥é¥ó¡×¤ÇeSIM¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥óÅ¸³«¤ÏIIJmio¤È¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±Åù¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥®¥¬¥×¥é¥ó ÍÆÎÌ ÎÁ¶â¡Ê¥Çー¥¿SIM¡Ë 2GB 850±ß¡Ê440±ß¡Ë 5GB 950±ß¡Ê650±ß¡Ë 10GB 1400±ß¡Ê1050±ß¡Ë 15GB 1800±ß¡Ê1430±ß¡Ë 25GB 2000±ß¡Ê1650±ß¡Ë 35GB 2400±ß¡Ê2240±ß¡Ë 45GB 3300±ß¡Ê2940±ß¡Ë 55GB 3900±ß¡Ê3540±ß¡Ë
mineo
¡¡mineo¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿/¥Þ¥¤¤½¤¯¡×¤ÎÎ¾¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢eSIM¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KDDI²óÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëA¥×¥é¥ó¤ÈNTT¥É¥³¥â²óÀþ¤ÎD¥×¥é¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡10Æü¤«¤éºÇÂç1Mbps¤Ç¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Î¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê 1Mbps¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£3GB¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¤ß¡Ë¤È7GB¥³ー¥¹¤Î¥æー¥¶ー¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£15GB°Ê¾å¤Î¥³ー¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê Plus¡×¤Ç¤ÏºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬1.5Mbps¤«¤é3Mbps¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£2026Ç¯3·î¤´¤í¤ò¤á¤É¤Ë¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê 3Mbps¡×¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆÎÌ ²Á³Ê 3GB 1298±ß 7GB 1518±ß 15GB 1958±ß 30GB 2178±ß 50GB 2948±ß »È¤¤ÊüÂê 250±ß¡Ê32kbps¡Ë
660±ß¡Ê300kbps¡Ë
990±ß¡Ê1.5Mbps¡Ë
2200±ß¡Ê3Mbps¡Ë
ÆüËÜÄÌ¿®
¡¡ÆüËÜÄÌ¿®¤Ç¤Ï¡¢¹çÍýÅª¥×¥é¥ó³Æ¼ï¤ÇeSIM¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1GB/290±ß¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¡¢50GB¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÀìÍÑ¤Î¡Öb-mobile S 190PadSIM X¡×¤â·î³Û209±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¹çÍýÅª¥×¥é¥ó ÍÆÎÌ ²Á³Ê 1GB 290±ß 20GB 1390±ß 50GB 2178±ß b-mobile S 190PadSIM X ÍÆÎÌ ²Á³Ê 1GB 209±ß
HIS Mobile
¡¡HIS Mobile¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¼«ºß2.0¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆeSIM¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¼«ºß¥×¥é¥ó¤Ï¡¢1GB 550±ß¤«¤é¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡£·î´Ö¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤¬100MBÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢ÎÁ¶â¤¬¼«Æ°Åª¤Ë280±ß¤Ë³ä¤ê°ú¤«¤ì¤ë¡£ÍÆÎÌ ²Á³Ê 1GB～ 550±ß
¡Ê100MBÌ¤Ëþ¤Ê¤é280±ß¡Ë 3GB 770±ß 7GB 990±ß 10GB 1340±ß 20GB 2090±ß¡Ê6Ê¬¤«¤±ÊüÂêÉÕ¤¡Ë 30GB 2970±ß¡Ê6Ê¬¤«¤±ÊüÂêÉÕ¤¡Ë
J:COM MOBILE
¡¡J:COM MOBILE¤Ï¡ÖJ:COM MOBILE A¥×¥é¥ó SU¡×¤ÇeSIM¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤Ï1GB～20GB¤ÇÎÁ¶â¤Ï1078±ß～¡£¤Û¤«¤ÎJ:COM¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·î´Ö¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤òÁýÎÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Çー¥¿À¹¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë50GB¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Çー¥¿À¹¤È¤¢¤ï¤»¤ÆºÇÂç¤Ç·î´Ö60GB¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÍÆÎÌ ²Á³Ê 1GB 1078±ß 5GB 1628±ß 10GB 2178±ß 20GB 2728±ß 50GB 3480±ß
NURO¥â¥Ð¥¤¥ë
¡¡NURO¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥åー¥×¥é¥¹¤äNEO¥×¥é¥ó¡¢¤«¤±ÊüÂê¥×¥é¥ó¤ÇeSIM¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NTT¥É¥³¥â²óÀþ¤Î²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤SIM¤Î¤Û¤«¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡ÊSMSÉÕ¤¡Ë¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÀìÍÑSIM¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤äNURO ¸÷¤È¥»¥Ã¥È¤Ç·î³ÛÎÁ¶â¤ò³ä¤ê°ú¤¯ÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬¤Þ¤¿¤ÏMNPÅ¾Æþ¤ÇÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢ÍøÍÑ³«»ÏÍâ·î～13¥«·îÌÜ¤Þ¤Ç¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤«¤éºÇÂç491±ß³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥ê¥åー¥×¥é¥¹ ÍÆÎÌ ²Á³Ê 3GB 792±ß 5GB 990±ß 10GB 1485±ß 15GB 1790±ß NEO¥×¥é¥ó ¥×¥é¥ó ÍÆÎÌ ²Á³Ê NEO¥×¥é¥ó 35GB 2699±ß NEO¥×¥é¥óW 55GB 3980±ß ¤«¤±ÊüÂê¥×¥é¥ó ÍÆÎÌ ²Á³Ê 1GB 930±ß¡Ê5Ê¬¤«¤±ÊüÂê¡Ë 1GB 1320±ß¡Ê10Ê¬¤«¤±ÊüÂê¡Ë 1GB 1870±ß¡Ê´°Á´¤«¤±ÊüÂê¡Ë