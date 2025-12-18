É÷Â¯Å¹¤ËÆý»ù»àÂÎ°ä´þµ¿¤¤¡¢Åìµþ¡¡Êì¿Æ¤Î22ºÐ½¾¶È°÷¤òÂáÊá
¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ëÆâ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ËÆý»ù¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï18Æü¡¢»àÂÎ°ä´þ¤È»àÂÎÂ»²õÍÆµ¿¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ç½¾¶È°÷¤Î¾®¸¶ÎïÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡á½»½êÉÔÄê¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æý»ù¤Ï½÷»ù¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡Ö½Ð»º¤ÎºÝ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤«¤ºÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±£¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï3·î¾å½Ü¤´¤í¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆý»ù¤Î°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¤·¡¢º£·î6Æü¤Þ¤ÇÉ÷Â¯Å¹ÂÔµ¡½ê¤Ë¤¢¤ëÎäÂ¢¸Ë¤ÎÎäÅà¼¼¤Ë¥Ý¥êÂÞ¤Ê¤É¤ËÊñ¤ó¤ÀÆ¬Éô¤äº¸±¦¤ÎÏÓ¤äµÓ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂÔµ¡½ê¤Ç½Ð»º¤·¡¢¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÚÃÇ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÎäÅà¼¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£