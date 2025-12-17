【魔力枯れのダークエルフ】 12月17日連載開始

講談社は12月17日、板橋大祐氏によるマンガ「魔力枯れのダークエルフ」の連載を本日発売の「月刊ヤングマガジン1号」にて開始した。

本作は、「魔力枯れ」で力を失った“万能の魔術師”アミラが人生讃歌の旅に出る、セカンドライフ・ファンタジー。旅の中でアミラは、風と語らい、火を起こし、料理を覚えながら生きる意味を探し、静かな幸福と小さな奇跡を見つけていく。

なお、本作の第1話はヤンマガWebでも公開されているほか、ヤングマガジン増刊「ヤンマガUSA」にて掲載された読切版も同サイトにて読むことができる。

力を失って見えたのは、世界の本当の美しさだった――。かつて“万能の魔術師”と呼ばれたアミラは、「魔力枯れ」を起こし、ただの“ダークエルフ”に。かつて魔法で世界を照らした彼女は、今、風と語らい、火を起こし、料理を覚えながら、生きる意味を探す。魔法のない日々に芽吹くのは、静かな幸福と小さな奇跡。喪失から始まる、再生のセカンドライフ・ファンタジー！！