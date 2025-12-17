「コーヒー片手にバス乗車」でまさかの乗車拒否…！ 韓国旅行で日本人がハマる「マナーと常識の罠」

日本の隣国である韓国は、年間を通じて日本人旅行者に人気がある。そして、この年末年始は、JTBが先日発表した見通しによると、日本人の海外旅行先として韓国は19.5%と前年よりやや減少したものの、ハワイ（16.9%）やヨーロッパ（16.2%）を抑え、今回もトップである。

その韓国は、日本から最も近くて昔から関わりが深い国だけに、文化やマナーなど似た部分は多い。一方で、まったく異なる点も少なからず存在する。例えば、「公共交通機関での飲食マナー」「空港での撮影禁止」をはじめ、買い物での支払いやスマートフォンの地図アプリの利便性なども違う。現地で恥をかかないための主な「うっかりマナー違反と常識」を、今年５回渡韓した旅行ジャーナリストが解説する。

コーヒー片手にバス乗車で門前払い…

まず、韓国に着いてホテルまで、リムジンバスや鉄道などの公共交通機関を利用する人は多いだろう。そこで気を付けたいのが「車内飲食禁止」のルールだ。

日本では、地下鉄や路線バスに至るまで、車内の飲食禁止はほぼ見かけない。だが、韓国では少なくとも路線バスや地下鉄などでは、コーヒーやキムチなど液体が漏れたり臭いがきつかったりする飲食物の持ち込みが禁じられている。最悪、乗車拒否や罰金の対象となることも。なお、ペットボトルやお菓子などしっかり封をした飲食物は、持ち込みだけなら可能だ。

実際、車内で水すら飲む韓国人はほぼゼロ。「車内で飲食する行為はマナー違反」という意識が徹底されている。一方、旅行者の利用が多い空港リムジンバスや高速鉄道「KTX」などは、路線バスや地下鉄ほどルールは厳しくはないが、それでも車内で飲食する韓国人はほとんどいない。

いずれにしても、乗車前に済ませておくのが無難だ。バスだと運転手次第でもあり、菓子を出すと「食べていい」と言われた人もいれば、買ったばかりのコーヒーを車内へ持ち込もうとしてその場で捨てざるを得なかった日本人旅行者の話を聞いたこともある。

なお、このルールは、実は韓国に限ったことではない。台湾や中国、香港、シンガポール、タイなど欧米を含む多くの国でも、近距離の公共交通機関での車内飲食は禁止されており、罰金対象となることも。水を車内で飲むだけで罰金が科されることもあるので、くれぐれも注意したい。

空港で記念撮影したら「軍事機密」扱い？

旅の記念に写真を撮る。スマートフォンで手軽に撮影できる今、韓国で気を付けたいのが、「空港での撮影」だ。

韓国の空港で「No Photography（撮影禁止）」の看板があったり、機内で「撮影が禁止されています」とアナウンスされたりすることは珍しくない。例えば、ソウル金浦、釜山金海、大邱、清州など日本からの直行便もある主要空港は「軍用」でもあるため、撮影は厳しく禁じられている。

承知の通り、韓国は北朝鮮と1953年７月に休戦協定こそ結ばれたものの、終戦宣言はいまだ出されておらず、いわば戦争状態が今も続き、徴兵制もある。当然ながら、韓国人が空港で熱心に撮影する光景はまったく見られない。

空港での撮影は、韓国だけでなく、台湾、中国、インド、中東なども気を付けたい。海外では特に、空港や駅、港湾などは重要な軍事拠点でもあるためで、在日本大使館の公式サイトなどにも載っている。

いまだに残る「紙はゴミ箱へ」のトイレ事情

韓国のトイレは、ほかの海外と比べると清潔。ただ、気を付けたい点がいくつかある。

使用したトイレットペーパーは基本、便器に流さず、横のゴミ箱に捨てること。日本のトイレより水圧が弱く、詰まってしまうからだ。ただ最近、使用済みペーパーをそのまま流せるトイレも、韓国で徐々に増えてはいる。

そして、日本以上に韓国で多いのがコンビニエンスストアだが、日本ではトイレが利用できることが多い一方、韓国ではトイレ利用不可が常識。「コンビニでトイレを借りることができない」という点にも注意したい。

「現金がないと詰む」意外なシチュエーション

韓国での支払いはクレジットカード決済が主流で、「現金支払不可」の店舗も少なからずある。その理由は「脱税対策」ともいわれている。日本発行のクレジットカードは基本そのまま利用できるが、たまに使えないことも。韓国へ着く前にクレジットカード会社へ連絡し、セキュリティの「ロック解除」をすることをおすすめする。

ただし、現金の韓国ウォンが必要な場合もある。例えば、交通系ICカード「T-money」のチャージ。自動券売機でクレジットカード対応も増えつつあるものの、まだ数は少ない。ソウル市の地下鉄・バスがほぼ乗り放題の「気候同行カード」へのチャージも同様だ。

高速バス・KTXで「日本発行カード」が弾かれる

高速鉄道「KTX」は、公式サイトからの購入で、日本発行のクレジットカード決済が利用できる。また、ソウル駅などでは外国人専用窓口が設けられている。

一方、高速バス・市外バスが、少しややこしい。筆者は’25年３月、KOBUS公式サイトで、日本から高速バスの切符を購入した。しかし、同年11月、そのサイトが開かず、購入できなかった。どうも韓国国内の回線以外をブロックしているようだった。そこで韓国人に教えてもらった別のサイトも試してサイト自体は開いたものの、購入ページがエラーで買うことができなかった。

結局、その11月に３度利用した高速バス・市外バスの切符はすべて、出発するバスターミナルの自動券売機や窓口で購入した。自動券売機は日本語を含む４ヵ国語対応で、クレジットカード決済も可能だった。

海外旅行でも「Google Map」（グーグルマップ）を使う人は多いだろう。だが、韓国では使い勝手が少し悪い。バスや地下鉄、鉄道などのルート／所要時間は表示されるものの、徒歩のルート／所要時間／距離は出てこない。韓国政府が国家安全保障上の理由から、海外企業であるグーグルへの地図データの提供を制限しているのが理由だという。

韓国で使うのにおすすめの地図アプリは「NAVER Map」（ネイバーマップ）である。これを使うと、徒歩のルート／所要時間／距離も表示される。とはいえ、使い慣れたグーグルマップもできれば利用したいため、筆者はネイバーマップと「併用」している。

ガラガラでも「優先席」に座ってはいけない

地下鉄やバスには「優先席」がある。日本では、もし空いていたり、満員でも周りに対象となる人々がいなかったりすると座っている人もいるが、そういう人たちがもし来たらすぐ譲れば問題は起こらない。

だが、韓国では、優先席に対象者以外が座ることはほぼない。優先席は中高年が真っ先に座るし、これと別に、空港鉄道にある妊婦席はいくら混んでいても空いている。通常席でも、目の前にお年寄りやケガをした人たちが来ると、サッと立ち上がって座席を譲る。そのスピード感は日本以上であり、もし座っていて譲らないと白い目で見られかねない。

知らなきゃ損する「免税手続き」

現地で買い物をした際、「免税」の手続きを忘れずにしたい。日本人が多い土産店などだと、店舗側が勝手に免税手続きをしてくれることも多い。基本１万5000ウォン（約1500円）以上が免税対象。なお、免税店は、最初から税金が免除されている「事前免税還付」だ。

外国人が少ない店舗だと、自己申告しないといけない。例えば、ロッテマートやＥマートといったスーパーマーケットでは、日本人旅行客が多いとレジで「パスポートを出してください」と言われ、免税手続きをしてくれることもあるが、韓国人と見た目が似ている日本人だと外国人に見られないこともあり得る。

スーパーマーケットの場合は、支払金額からその場で税金分が差し引かれる「即時還付」のため、空港での手続きがないのが便利。オリーブヤング、一部コンビニエンスストアなども即時還付対象店である。この場合、自らレジで「免税手続きをしたい」と申告するとレジもしくはサービスカウンターなどで処理される。

なお、韓国の東横INNに宿泊した際も、免税手続きが受けられた。これは出発する空港などでの手続きとなる「事後免税還付」で、一般の店舗などもこれである。

「乗ります！」アピールしないと無視される

ほかにも、路線バスに乗る際、バス停で自ら「乗ります」とアピールしないと通過され、降車の際も手前で「STOP」ボタンを押したにもかかわらず、ドアの前で立って待ったり交通系ICカードを先にタッチしたりしないと停車せずにそのまま通り過ぎることも。しかも、バスの運転は日本以上に荒く、一般のタクシーも同様だ。

国ごとの文化やマナーの違いは、旅行ガイドブックに昔から載っている。だが最近、インターネットやSNSの情報だけで海外旅行をし、そういった紙の本を買ったり読んだりする機会もないために、現地の文化やマナーを知らない旅行者が、残念ながら増えている。

海外へ出ると、いくら一般人でも日本人＝国の代表と見られかねない。自国での常識は、海外でそのまま通用しないということを肝に銘じ、「郷に入っては郷に従え」で、訪れる国・地域の文化やマナーへの敬意を忘れることなく、旅行を楽しみたい。

取材・文・写真：シカマアキ