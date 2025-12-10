ハリー・ポッター×パパブブレが実現♡魔法みたいなキャンディ登場

来年映画公開25周年を迎える『ハリー・ポッター』シリーズと、クラフトキャンディ専門店パパブブレが夢のコラボレーション。物語の世界観をぎゅっと閉じ込めた、遊び心あふれるキャンディが登場します。ホグワーツの寮や魔法の世界をモチーフにしたデザインは、見ているだけでも心が高鳴る仕上がり。自分へのご褒美にも、ファンへのギフトにもぴったりな限定アイテムです。

寮の個性が詰まったホグワーツミックス



ハリー・ポッター ホグワーツミックス

「ハリー・ポッター ホグワーツミックス」は、グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフの4寮をイメージしたキャンディミックス。

赤・青・緑・黄の鮮やかなカラーと、G・R・S・Hのアルファベットデザインが目を引きます。

寮ごとの個性を表現したフレーバーで、ひと粒ごとに違った味わいを楽しめるのも魅力。小粒で食べやすく、税込み価格880円です。

物語に浸れる幻想的な魔法ミックス



ハリー・ポッター 魔法ミックス

「ハリー・ポッター 魔法ミックス」は、シリーズの世界観をぎゅっと詰め込んだ幻想的なキャンディ。物語を連想させる絵柄とカラフルなデザインで、大人も思わず童心に帰ってしまいそう。

税込み価格は880円。さらに「ホグワーツミックス」と「魔法ミックス」を個包装で楽しめる「ハリー・ポッター 小分けセット」（税込み2,500円）も登場し、シェアやギフトにも最適です。

先行販売と全国発売スケジュール



本コラボキャンディは、11月12日(水)より大名古屋ビルヂングで開催中の「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」にて先行販売を実施。

12月26日(金)からは、全国のパパブブレ直営店および公式サイトにて順次発売されます。

名古屋では、高さ約4mのクリスマスツリーやフォトスポットなど、魔法のような演出も楽しめる特別な空間が広がります。

魔法の余韻をキャンディで♡



物語の感動を、甘いひと粒で楽しめるパパブブレのハリー・ポッターコラボキャンディ。ホグワーツの寮や魔法の世界観が細部まで表現され、食べるたびに物語のワンシーンがよみがえります。

期間限定だからこそ、特別感もひとしお。クリスマスの思い出や冬のギフトに、心ときめく魔法のキャンディを取り入れてみてはいかがでしょうか♪