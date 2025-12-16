ヘラヘラ三銃士さおりん、結婚を電撃発表 ライブで生報告
【モデルプレス＝2025/12/16】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりん（32）が12月16日、豊洲PITにて行われたライブ「ヘラヘラ大感謝祭〜今年最後の大騒ぎ2025〜」で結婚を生報告。同日更新したグループのYouTubeチャンネル内でも発表された。
【写真】結婚発表の32歳美人YouTuber「美しすぎ」お相手との“キス寸前”ウエディングフォト
ありしゃん、まりなとともに動画に登場したさおりんは「私、結婚いたしました！」と左手薬指に光る指輪を見せながら結婚を発表。同日豊洲PITにて行われたライブでは、ファンに生報告をした。
お相手との出会いはアイドル活動を辞め、ヘラヘラ三銃士としての活動を始めるまでの空白期間だったと話したさおりん。その後、撮影で韓国へ行った際、エレベーターの中で3年ぶりに偶然再会し「『日本に帰ったら遊ぼう』となって、元々友達の期間が長かったこともあって意気投合して、『この人落ち着くわ』と思って、そこからずーっといさせてもらっています」と振り返った。また、お相手の名前は「出すつもりはない」とし、顔出しをする予定もないと説明した。
ヘラヘラ三銃士は、ありしゃん、まりな、さおりんの3人組女性YouTuberで、2018年に結成。2019年には1stシングル「Name〜ナメ〜」でアーティストデビューし、2023年にはavex traxより1stアルバム「HANGOVER」でメジャーデビューを果たす。現在YouTubeチャンネルの総フォロワー数は175万人（2025年12月16日時点）を突破している。そのほか、ライブツアー開催、居酒屋を開店するなど、多岐にわたり活動している。
さおりんは、1993年3月25日生まれ。宮城県出身。2013年よりアイドルグループ「アキシブproject」のメンバーとして活動し、2017年に卒業。その後、ヘラヘラ三銃士のメンバーとして、ありしゃん、まりなとともに活動をスタートさせた。
なお、まりなは2023年8月30日に行われたイベントで、一般男性との結婚を発表。ありしゃんは、2024年12月22日に年下の一般男性との結婚を報告しており、今回の発表をもって、メンバー全員が既婚者となった。（modelpress編集部）
