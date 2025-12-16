クラシコム<7110.T>が３日続伸している。１５日の取引終了後に発表した第１四半期（８～１０月）連結決算が、売上高２４億３３００万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益３億２３００万円（同２．６倍）、純利益２億１９００万円（同２．８倍）と大幅増益だったことが好感されている。



マーケティング投資と商品企画の相乗効果で「北欧、暮らしの道具店」が高成長を継続したことに加えて、需要に合わせた在庫準備により「ｆｏｕｆｏｕ」が狙い通りの成長を実現したことが牽引した。また、マーケティング投資などのコストが予測よりも若干低めでコントロールできていることも寄与した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１０２億円（前期比２０．１％増）、営業利益１４億５３００万円（同３３．２％増）、純利益９億６４００万円（同３４．６％増）の従来見通しを据え置いている。



