¡ÖÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ¡×ÃæÉô¶õ¹Á¤Ë¡È¥®¥Í¥¹»ý¤ÁµðÂç¤ÊÄÁµÒ¡É¡×ÈôÍè¤ËSNSÁûÁ³ ¤µ¤é¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥®¥Í¥¹µÏ¿»ý¤Á¤ÎÄ¶Âç·¿²ßÊªµ¡
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤ËÆ±¶õ¹Á¤ËÈôÍè¤·¤¿1µ¡¤Î²ßÊªµ¡¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÎÌ»º²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¡×¤ò¸Ø¤ë²ßÊªÍ¢Á÷µ¡¡¢¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕAn-124¡Ö¥ë¥¹¥é¥ó¡×¤¬Ãóµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬ÃæÉô¶õ¹Á¤Ë½Ð¸½¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¤Ç¤¹
¡¡¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕAn-124¡Ö¥ë¥¹¥é¥ó¡×¤Ïµì¥½Ï¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕÀß·×¶É¤¬³«È¯¤·¤¿Í¢Á÷µ¡¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó70m¡¢Á´ÉýÌó75m¡£ÎÌ»ºµ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅëºÜ½ÅÎÌ¤ò»ý¤Á¡¢²áµî¤Ë¤Ï171.219t¤Î²ßÊª¤òÅëºÜ¤·¤Æ¹âÅÙ1Ëüm°Ê¾å¤òÈô¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅëºÜ½ÅÎÌ·Ï¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæÉô¶õ¹Á¤Ø¤âÈôÍè¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕAn-225¡Ö¥à¥ê¡¼¥ä¡×¤Ï¡¢An-124¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂç·¿²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏX¾å¤Ç21ËüÉ½¼¨°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö1ËçÌÜ¤Î²èÁü¤Î±ü¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥ê¥Õ¥¿¡¼¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747¤ò²þ½¤¤·¤¿²ßÊªµ¡¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæÉô¶õ¹Á¤Ë¤À¤±ÈôÍè¤¹¤ë¡Ë¤â¤¤¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¼þ¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÂç¤¤µ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤µ¡ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ì¥¢¤Ê¸÷·Ê¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ì¤ë¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£