魅せるデザインは構図で決まる！ 様々なレイアウトを紹介【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【レイアウト用語】「レイアウト」
文字・画像・図形などを、どこにどのように配置するか考えること。
主な構図の種類
黄金比
レイアウトやコンテンツ、写真などに部分的にも当てはめたりできる万能な構図。
三分割法
ライン上か交点に要素を配置すると安定感が得られる構図。
対角線
躍動感や奥行きをつけられる構図。
日の丸構図
メインを画面の中央に配置する構図。主題をストレートに伝えられます。
シンメトリー
左右対称の構図。安定感や美しさ、誠実な印象を与えます。２つのものを対比させたい場合にも。
トライアングル
奥行きや安定感を出せる構図。逆三角形にすると緊張感や動きが出ます。
あるあるなレイアウト
文字を大きく配置
シンプルながらインパクトがありメッセージ性を強められます。
反復で繰り返す
似た内容をいくつも表記するときに有効。わかりやすく、整った美しいレイアウトに。
余白たっぷり
メッセージ性を高めたり、上品で洗練された印象を与えます。
ランダム配置
あえて崩して注目させインパクトを与えるレイアウト。
【POINT】
それぞれ構図には特性があり、目にする人の受ける印象が異なります。
目的に沿った構図選びとレイアウトが大切です。
