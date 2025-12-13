アパパネ「強い牝馬の時代を継承した三冠牝馬」【もうひとつの最強馬伝説】



第61回 阪神ジュベナイルフィリーズ 蛯名正義騎手騎乗のアパパネが優勝（c）SANKEI

成長して体型も気性もどんどん変わっていった

2009年7月にデビューし、2戦目の初勝利から3連勝で阪神ジュベナイルフィリーズを制したアパパネ。

その翌年には牝馬三冠を達成。GⅠ通算5勝を挙げた女傑の素顔はどんなものだったのか？

現役時代に同馬を管理した国枝栄調教師から聞いたお話を、選りすぐりの名馬36頭の素顔と強さの根源に迫った『もうひとつの最強馬伝説～関係者だけが知る名馬の素顔』（マイクロマガジン社）から一部抜粋・編集してお届けする【文中敬称略】。

ウオッカが牝馬として64年ぶりに日本ダービーを制した2007年。牝馬三冠馬となるアパパネは生を受けた。

ウオッカは古馬になってからも、牡馬相手にGⅠを4勝し、同期のダイワスカーレットと共に、後の〝強い牝馬の時代〟の先鞭をつけた1頭だが、アパパネはその潮流の中で登場した「最初の三冠牝馬」ということになる。

ただし、メジロラモーヌ、スティルインラブの先輩2頭とも、ジェンティルドンナ、アーモンドアイ、デアリングタクト、そしてリバティアイランドとも、少しタイプは違う。

他の三冠牝馬たちは、〝牝馬特有〟とされる切れ味を武器としていたが、アパパネはデビュー当初から持続力のある末脚と勝負根性が武器のため、いまひとつ地味な印象が強い。

それは単勝人気がハッキリ証明している。他の三冠牝馬たちは初戦から1番人気の支持を受けた馬が5頭。

デアリングタクトは4戦目のオークス時が初の1番人気で、史上最少キャリアの3戦目で桜花賞を制した馬だから異例中の異例だが、アパパネが初めて1番人気になったのは、何と5戦目である。管理した国枝栄もアパパネの異質ぶりを、気性面も補足しながらこう語る。

「最初の頃はコロンとした体型で、調教では動きも時計も目立たなかった。気性もうるさいところはなく、オットリしていたし。アーモンドアイも普段は大人しかったけど、ちょっと何かあったときはビックリするような暴れ方をした。でもアパパネはそんなところもなかったもの」

また、2頭の三冠牝馬を育てた国枝ならではの興味深い話もある。

「能力の絶対値だけをいうなら、それはアーモンドの方が上なんだよ。だけどアパパネはその時々で良くなっていった。体型だって古馬になってから逞しさを増して、使う脚も変わっていったよね。変わったといえば気性もそうで、次第に〝私が一番〟みたいな態度をとるようになっていったんだ。関西の競馬のときは栗東に入厩して使ってた頃だったけど、どっしりと構えるようになっていった。また面白いと思うのは、アパパネは子どもにもそうした性格の馬が多いこと。ウチに入ったモクレレとか、他厩舎に入った馬も、よく見ていると我が強い感じの馬が少なくないように思う」

■アパパネ プロフィール

生年月日：2007年4月20日生まれ

性別：牝馬

毛色：鹿毛

父：キングカメハメハ

母：ソルティビッド（母父：ソルトレイク）

調教師：国枝栄

馬主：金子真人ホールディングス

戦績：19戦7勝

主な勝ち鞍：桜花賞、オークス、秋華賞、ヴィクトリアマイル、阪神ジュベナイルフィリーズ

生産牧場：ノーザンファーム（安平）

