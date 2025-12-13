手術を公表のゆたぼん「１７歳になりました！」退院報告…「自宅で療養していきます」バイクで人身事故
バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、退院を報告した。
１３日までにＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、「【ご報告】１７歳になりました！」と誕生日を迎えたことを報告。「そして今日で退院する事になり、通院しながら自宅で療養していきます！心配して連絡くれた方々、本当にありがとうございました！」と松葉づえを両脇に挟んだ姿をアップし、「今回、人身事故の被害に遭いましたが、１７歳はさらなる飛躍を目指していこうと思ってます！これからもよろしくお願いします！人生は冒険だ！」と誓った。首には湿布のようなものが見える。
ゆたぼんは６日にＸやインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法廷速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語った。
１１日の動画では「報告が遅れてすいませんでした。実は、僕は二重手術をしました」と告白。「僕は元々、逆さまつ毛だったんすよ」と明かし、「二重手術をしまして、びっくりしましたよ。え、めちゃくちゃ見やすいやん！みたいな感じで視界がめっちゃ広くなって、めちゃくちゃ見やすかった。世界が広がったみたいな、そんな感じ」と説明。「人身事故の被害に遭って心配して連絡くれた方々、お見舞金を送りたいと言って送ってくれた方々、本当にありがとうございました」と話していた。