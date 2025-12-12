バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、手術をしていたことを報告した。

１２日までに「申し訳ありませんでした」と題してＹｏｕＴｕｂｅに動画をアップし、「報告が遅れてすいませんでした。実は、僕は二重手術をしました どうですかね？いい感じじゃないですか？ めちゃくちゃ気に入ってるんですよね」と二重まぶたにする整形手術を受けたと告白。

「僕は元々、逆さまつ毛だったんすよ」と明かし、ボクシングや日常生活で邪魔に感じていていたという。「二重手術をしまして、びっくりしましたよ。え、めちゃくちゃ見やすいやん！みたいな感じで視界がめっちゃ広くなって、めちゃくちゃ見やすかった。世界が広がったみたいな、そんな感じ」と語った。

手術をしたのは３週間前だそうで、「ご報告が遅れてしまいました。すいませんでした」と謝罪した。

また「人身事故の被害に遭って心配して、連絡くれた方々、見舞金を送ってくれた方々、本当にありがとうございます」と感謝。その上で、見舞金に対する批判の声について「いやいやいや、あなたたちに言ってないから、みたいな感じですよね。本当そういうの見てると気持ち悪いなと思うし、なんか自分と価値観が合わないからって、押しつけてくるというか、叩いてくるのはちょっと違うんじゃないかなと思いますね」と苦言を呈した。

現在はリハビリを始めているというが「まだ全然痛い」と吐露。「僕が人身事故の被害に遭って心配して連絡くれた方々、お見舞金を送りたいと言って送ってくれた方々、本当にありがとうございました。そしてファンの皆さん、僕の二重手術の報告が遅れてしまい本当に申し訳ありません。ゆたぼんの復活をもうしばらくお待ちください」と呼びかけた。

ゆたぼんは６日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法廷速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語っていた。