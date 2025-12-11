るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

奈良のホテル

風情感じる古都ならではの伝統料理

茶粥

茶粥茶論 月日星

茶粥は奈良の郷土食で、家庭料理としても古くから親しまれてきました。お茶でお米を炊くというシンプルな料理ですが、粘りが少なくサラッとして香り高い味わいが楽しめます。

■参考記事：

奈良･東大寺周辺のランチが美味しいおすすめ6店｜柿の葉ずしや葛うどんから古民家のキッシュ専門店など（配信日：2023.12.18）



柿の葉寿司

ゐざさ東大寺門前夢風ひろば店 ゐざさ茶屋

柿の葉寿司とは、塩漬けにしたサバ、サケなどをすし飯にのせて柿の葉で包んだ押し寿司のこと。魚とすし飯がなじんで絶品です。吉野地方で食べられてきたとされ、今では専門店が味を競います。

■参考記事：

奈良･東大寺周辺のランチが美味しいおすすめ6店｜柿の葉ずしや葛うどんから古民家のキッシュ専門店など（配信日：2023.12.18）

【2024最新】奈良･法隆寺周辺のおしゃれで美味しいランチを食べるならこの6店｜斑鳩名物竜田揚げから老舗の柿の葉ずしなど（配信日：2023.12.18）



三輪そうめん

PIXTA

「大神神社」が鎮座する三輪の地で1300年以上の歴史を刻んで製法が受け継がれてきたとされる、歴史あるそうめん。コシが強くつるりとしたのど越しが自慢です。

【三輪そうめんが食べられるお店はこちら！】



大和野菜

PIXTA

大和いもなど、古くから作り継がれてきた「大和の伝統野菜」と、特別に栽培された「こだわり野菜」の総称。四季を通じて旬を味わえますよ。

【大和野菜が食べられるお店はこちら！】



奈良漬

PIXTA

奈良時代から食されてきたという記録が残る、ウリなどの野菜を酒粕でつけた伝統のお漬物。

お腹も心も満たされる奈良グルメ

スパイスカレー

Lunch & Cafe 鹿珈

奈良時代に強大な勢力を誇った唐（中国）に派遣された遣唐使が、奈良に持ち帰ったもののひとつがスパイス類。当時は貴重な”薬”として扱われ、一部は「正倉院」にも納められています。

■参考記事：

【奈良】「Lunch & Cafe 鹿珈」でいただくローカーボなランチと果実味たっぷりいちごスイーツ（配信日：2022.09.15）



竜田揚げ

和CAFE布穀薗

竜田揚げの名は斑鳩（いかるが）の紅葉名所・竜田川に由来しています。赤茶色の表面に片栗粉が白く浮く様子が、モミジが流れる竜田川に見立てられ、名がついたとか。

■参考記事：

【2024最新】奈良･法隆寺周辺のおしゃれで美味しいランチを食べるならこの6店｜斑鳩名物竜田揚げから老舗の柿の葉ずしなど（配信日：2023.12.18）



大和牛

PIXTA

奈良県内で飼育される黒毛和牛のブランド牛。健康によいとされているオレイン酸が豊富に含まれていて、口どけのよさと豊かな風味が特徴です。

【大和牛が食べられるお店はこちら！】



ヤマトポーク

PIXTA

奈良県産の上質なブランド豚のこと。赤身のきめ細やかさと脂身の甘みが特徴で、お肉自体のうまみが強く感じられます。

【ヤマトポークが食べられるスポットはこちら！】

聖地で食べたい絶品スイーツ＆お茶

吉野葛

吉野葛 佐久良

夏の水菓子として、つるんとした喉越しがうれしい葛切り。なかには植物の世界で「白いダイヤモンド」とも称される、稀少な本葛を扱う専門店も。

■参考記事：

【奈良】「吉野葛 佐久良」のかき氷で、希少な名産品・本吉野葛をいただく（配信日：2022.07.10）



大和茶

大和茶カフェ 茶樂茶

奈良発の大和茶。そのなかのひとつ「かぶせ茶」は、収穫前の1週間に茶葉に覆いをかぶせて日光から遮ることで、渋みを抑えてうまみを引き出したもの。

■参考記事：

ならまち「大和茶カフェ 茶樂茶」で日常を忘れるくつろぎティータイム（配信日：2022.02.09）



饅頭

千代乃舎竹村

奈良には典雅な銘菓が揃っています。そのひとつ、奈良饅頭は日本に饅頭の製法を伝えた人物・林浄因（りんじょういん）がルーツなのだとか。

■参考記事：

奈良土産はかわいさにひとめぼれ♡の絶品スイーツ9選（配信日：2020.12.31）



かき氷

ならまち分校スイーツ部

奈良時代に氷室（氷の貯蔵庫）や氷池の守り神を祀ったのが始まりとされる「氷室神社」がある奈良は、まさにかき氷の「聖地」と言われています。どれも、味も見た目も感動級の逸品ばかりです。

■参考記事：

【奈良かき氷】分校の教室をイメージしたノスタルジックな空間で味わうかき氷「ならまち分校スイーツ部」（配信日：2024.08.08）

【奈良かき氷】「パティスリーKARAKU」のオーナーパティシエが作る、見目麗しいバラのかき氷はコスパも最高（配信日：2024.08.06）

【奈良】かき氷2024｜今夏食べたい、おすすめのかき氷8店（配信日：2024.08.02）

【奈良 かき氷】しゅわしゅわ、カリカリ。庭の梅の実で作った、酸っぱさがたまらない奈良「梛の木」だけで味わえる特別なかき氷（配信日：2024.07.31）

【奈良のかき氷】これはもはや「ケーキかき氷」。新ジャンルを生み出した「Latelier Cerisier」（配信日：2024.07.18）



るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

奈良のホテル



※営業時間は変更となる場合があります。最新情報を公式サイト等でお確かめのうえ、おでかけください



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事またはるるぶ情報版をもとに作成しています。

