奈良グルメ13選｜古都ならではの伝統料理から、おすすめの絶品スイーツ＆お茶までご当地名物グルメを紹介
風情感じる古都ならではの伝統料理
茶粥
茶粥は奈良の郷土食で、家庭料理としても古くから親しまれてきました。お茶でお米を炊くというシンプルな料理ですが、粘りが少なくサラッとして香り高い味わいが楽しめます。
柿の葉寿司
柿の葉寿司とは、塩漬けにしたサバ、サケなどをすし飯にのせて柿の葉で包んだ押し寿司のこと。魚とすし飯がなじんで絶品です。吉野地方で食べられてきたとされ、今では専門店が味を競います。
三輪そうめん
「大神神社」が鎮座する三輪の地で1300年以上の歴史を刻んで製法が受け継がれてきたとされる、歴史あるそうめん。コシが強くつるりとしたのど越しが自慢です。
【三輪そうめんが食べられるお店はこちら！】
大和野菜
大和いもなど、古くから作り継がれてきた「大和の伝統野菜」と、特別に栽培された「こだわり野菜」の総称。四季を通じて旬を味わえますよ。
【大和野菜が食べられるお店はこちら！】
奈良漬
奈良時代から食されてきたという記録が残る、ウリなどの野菜を酒粕でつけた伝統のお漬物。
お腹も心も満たされる奈良グルメ
スパイスカレー
奈良時代に強大な勢力を誇った唐（中国）に派遣された遣唐使が、奈良に持ち帰ったもののひとつがスパイス類。当時は貴重な”薬”として扱われ、一部は「正倉院」にも納められています。
竜田揚げ
竜田揚げの名は斑鳩（いかるが）の紅葉名所・竜田川に由来しています。赤茶色の表面に片栗粉が白く浮く様子が、モミジが流れる竜田川に見立てられ、名がついたとか。
大和牛
奈良県内で飼育される黒毛和牛のブランド牛。健康によいとされているオレイン酸が豊富に含まれていて、口どけのよさと豊かな風味が特徴です。
【大和牛が食べられるお店はこちら！】
ヤマトポーク
奈良県産の上質なブランド豚のこと。赤身のきめ細やかさと脂身の甘みが特徴で、お肉自体のうまみが強く感じられます。
【ヤマトポークが食べられるスポットはこちら！】
聖地で食べたい絶品スイーツ＆お茶
吉野葛
夏の水菓子として、つるんとした喉越しがうれしい葛切り。なかには植物の世界で「白いダイヤモンド」とも称される、稀少な本葛を扱う専門店も。
大和茶
奈良発の大和茶。そのなかのひとつ「かぶせ茶」は、収穫前の1週間に茶葉に覆いをかぶせて日光から遮ることで、渋みを抑えてうまみを引き出したもの。
饅頭
奈良には典雅な銘菓が揃っています。そのひとつ、奈良饅頭は日本に饅頭の製法を伝えた人物・林浄因（りんじょういん）がルーツなのだとか。
かき氷
奈良時代に氷室（氷の貯蔵庫）や氷池の守り神を祀ったのが始まりとされる「氷室神社」がある奈良は、まさにかき氷の「聖地」と言われています。どれも、味も見た目も感動級の逸品ばかりです。
