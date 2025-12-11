美と覚悟の最終指名!業界初のキャバ嬢オーディション番組｢LAST CAL｣始動

キャバクラ業界の常識とエンタメの概念を同時に更新する業界初のキャバ嬢オーディション番組｢LAST CALL(ラストコール)｣ が2026年1月4日より配信開始されます。｢女性が胸を張って働ける環境をつくりたい｣｢夜職のイメージをアップデートしたい｣そんな想いから生まれた本プロジェクトは、“キャバ嬢のスター誕生”を掲げた新時代のオーディション番組として多方面から注目を集めています。

豪華制作陣と異色のタッグ

本プロジェクトは、『学校へ行こう!』『ガチンコ!』など数々の人気番組を手掛けてきたテレビプロデューサー･おちまさと氏が株式会BACKSTAGE取締役CCOに就任後、初めて手掛ける共同プロジェクト。

さらに｢BreakingDown｣｢REAL VALUE｣｢NoBorder｣など国内屈指の再生回数を誇るコンテンツを生み出してきた制作チームが参画し、出演者、美術セット、企画構成に至るまで地上波並みのスケールで挑みます。



『キャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」制作発表会』が都内で開催され、番組ファウンダーであり連続起業家の 溝口勇児氏、数々の人気番組を手掛けてきたプロデューサー おちまさと氏、そしてMCを務めるカリスマホスト ローランド、さらに審査員として参加するキャバ嬢10名も勢揃いし、会場は華やかさと緊張感に包まれました。

業界未踏の3段階審査

審査は以下の3つの視点から行われます。

ポテンシャルタイム:

覚悟や素質を深掘りする｢シンデレラカルテ｣に基づく質問審査

セクハラタイム:

レジェンド･クイーンが経験した“最悪なお客様”をモデルに

接客対応力を評価

アップデートタイム:

美容と表現力の可能性をチェックし、

合格者にはSBC湘南美容クリニックから美容整形の特典が付与

豪華すぎる審査員陣

審査員には、愛沢えみり、進撃のノア、HIMEKA、桃瀬とも、南柚子、れみれみ、ヤマトリノ、ゆいびす、るな、ねおまる、月れい、あっすん、あいりといった業界を代表する豪華メンバーが集結。

MCはローランドと溝口勇児が務め、華やかさと緊張感が交錯する舞台を彩ります。

番組名:LAST CALL(ラストコール)

配信開始日:2026年1月4日(日)21:00(予定)/毎週日曜21:00配信

配信プラットフォーム:YouTube 公式チャンネル

制作主体:BACKSTAGE

協力会社:VOYAGE、Sync Creative Management

スポンサー:SBC湘南美容クリニック、Epi Group

｢LAST CALL｣は、キャバクラ業界の未来と日本のエンタメの可能性を同時に切り拓く挑戦です。誰も見たことのないスター誕生の瞬間を、ぜひその目で見届けてください。