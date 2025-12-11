「衝撃の番狂わせ」「屈辱だ」優勝候補のアジア王者がまさか！最下位でGS敗退→海外メディアが酷評！日本に“０−10”大敗の格下にも勝てず…「一体どうやってＷ杯の出場権を獲得したのか？」【アラブ杯】
現在開催中のFIFAアラブカップで、ホスト国のカタールがまさかのグループステージ敗退を喫した。
アラブ諸国16か国が参加した同大会でグループAに入ったカタールは、初戦でパレスチナに０−１で敗れると、続くシリア戦も１−１のドロー。最終節では、北中米ワールドカップで日本と対戦するチュニジアに０−３の惨敗を喫した。
この結果、勝点１に終わったカタールは早々に敗退が決定。このグループから８強に勝ち上がったのは、ワールドカップには出場しない格下のパレスチナとシリアだった。後者に関しては、アジア２次予選で日本に０−５、０−５の計０−10で惨敗したチームである。
アジアカップ2023を制したカタールの敗退を、驚きをもって報じたのが、中国のポータルサイト『捜狐』だ。
12月10日、「アジア王者は０−３の屈辱的な敗北を喫し、わずか勝点１でグループステージ最下位に沈み、衝撃的な番狂わせで敗退した。ファンは『一体このチームはどうやってワールドカップ出場権を獲得したのか？』と疑問」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「開催国であり、現アジア王者のカタールは、グループステージ最終戦で痛恨の敗戦を喫した。アフリカのチュニジアに０−３と大敗したのだ。この敗戦は、カタールをわずか勝点１で最下位に沈めただけでなく、大きな注目を集め、議論を巻き起こした。ファンは困惑の声を上げた。『一体どうやってワールドカップ出場権を獲得したのか？』と」
同メディアは「今年のアラブカップの開催国であるカタールは、優勝候補と目されていた。過去２回のアジアカップで優勝経験があり、ホームアドバンテージもあって理論上は大きなアドバンテージを持っていた。グループAでは、カタールはチュニジア、パレスチナ、シリアと同組だった。パレスチナとシリアは比較的弱く、傍観者扱いされる可能性が高かったため、カタールとチュニジアが予選突破の有力候補だった」と続けている。
「アジア王者となったカタールだが、アラブカップでの成績は期待を大きく下回り、３試合でわずか１得点５失点と、明らかに戦力の衰えを見せている。この著しい差に直面し、多くのファンがオンラインで失望と困惑を露わにしている。アジアを代表するこのチームは、今後どのように実力を発揮していくのか？」
来夏にワールドカップが控えているだけに、カタールのファンもやきもきしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
アラブ諸国16か国が参加した同大会でグループAに入ったカタールは、初戦でパレスチナに０−１で敗れると、続くシリア戦も１−１のドロー。最終節では、北中米ワールドカップで日本と対戦するチュニジアに０−３の惨敗を喫した。
この結果、勝点１に終わったカタールは早々に敗退が決定。このグループから８強に勝ち上がったのは、ワールドカップには出場しない格下のパレスチナとシリアだった。後者に関しては、アジア２次予選で日本に０−５、０−５の計０−10で惨敗したチームである。
12月10日、「アジア王者は０−３の屈辱的な敗北を喫し、わずか勝点１でグループステージ最下位に沈み、衝撃的な番狂わせで敗退した。ファンは『一体このチームはどうやってワールドカップ出場権を獲得したのか？』と疑問」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「開催国であり、現アジア王者のカタールは、グループステージ最終戦で痛恨の敗戦を喫した。アフリカのチュニジアに０−３と大敗したのだ。この敗戦は、カタールをわずか勝点１で最下位に沈めただけでなく、大きな注目を集め、議論を巻き起こした。ファンは困惑の声を上げた。『一体どうやってワールドカップ出場権を獲得したのか？』と」
同メディアは「今年のアラブカップの開催国であるカタールは、優勝候補と目されていた。過去２回のアジアカップで優勝経験があり、ホームアドバンテージもあって理論上は大きなアドバンテージを持っていた。グループAでは、カタールはチュニジア、パレスチナ、シリアと同組だった。パレスチナとシリアは比較的弱く、傍観者扱いされる可能性が高かったため、カタールとチュニジアが予選突破の有力候補だった」と続けている。
「アジア王者となったカタールだが、アラブカップでの成績は期待を大きく下回り、３試合でわずか１得点５失点と、明らかに戦力の衰えを見せている。この著しい差に直面し、多くのファンがオンラインで失望と困惑を露わにしている。アジアを代表するこのチームは、今後どのように実力を発揮していくのか？」
来夏にワールドカップが控えているだけに、カタールのファンもやきもきしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】