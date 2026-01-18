【実食レポ】ゴンドラ型のサクサク菓子！東京ディズニーシー「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」
東京ディズニーリゾートにて、パークのエリアやアトラクションの物語を超えた世界観を楽しめるスペシャルイベント「ディズニー・ストーリー・ビヨンド」の第3弾が開催されます。
今回は東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「パラッツォ・カナル」を舞台に、2026年1月14日(水)から3月19日(木)までの期間、新たな物語が展開。
ゴンドリエたちのエピソードが詰まった、見た目にも楽しいスイーツを紹介します。
東京ディズニーシー「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」
販売期間：2025年12月26日〜2026年3月19日
価格：680円
販売店舗：東京ディズニーシー「ゴンドリエ・スナック」
「ディズニー・ストーリー・ビヨンド」の作中に登場する伝統的なお菓子「キアッケレ」をイメージしたスペシャルメニュー。
物語の中で、デザート作りが得意なマルタが仲間たちに振る舞ったキアッケレに、カルロがある提案をしたことで生まれた一品です。
パラッツォ・カナルの運河を行き交うゴンドラをイメージしたユニークな形状が特徴。
サクサクとした食感の生地には、コーヒー風味のクリームが合わせられています。
カルロとマルタの物語を味わう
ストーリーでは、マルタがクリームを入れたキアッケレに対し、カルロが「コーヒーのパウダーを混ぜること」を提案します。
このメニューはそのエピソードを再現しており、コーヒーの香ばしい風味がマスカルポーネのまろやかさを引き立てる絶品の仕上がり。
ゴンドリエたちの日常や絆を感じながら、パラッツォ・カナルの風景と共に味わいたいスイーツです。
物語のエピソードをそのまま体験できる特別なデザート。
同じく「ゴンドリエ・スナック」で提供されている「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」と一緒に楽しんでくださいね！
続きを見る
東京ディズニーシー「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」の紹介でした。
続きを見る
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】ゴンドラ型のサクサク菓子！東京ディズニーシー「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」 appeared first on Dtimes.