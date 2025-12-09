「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でヒューリック<3003.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



９日の東証プライム市場で、ヒューリックは反落。東京都区内に好物件を所有する不動産会社である同社は１０月２８日に２５年１２月期の予想連結営業利益を１７８０億円から１８３０億円（前期比１２．０％増）に上方修正した。「高品質の賃貸ポートフォリオ構築」を実行し、保有方針に合致しない物件の売却を進めたことなどが寄与し最高益を更新する見込みだ。また、今期配当は従来予想から３円増の６０円（前期は５４円）へ増額することも公表した。業績好調が評価され１１月２８日には１７３１円と年初来高値を更新したが、株価上昇で足もとでは高値警戒感も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS