IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【ゲームもいける】超高性能な小型デスクトップがブラックフライデーで安い。もう最後のタイミングで「HP OmniDesk AI」をレビュー」と題した動画を公開した。HPのコンパクトなデスクトップPC「HP OmniDesk AI」を取り上げ、その高い性能とデザイン、コストパフォーマンスを評価している。



今回レビューされたのは、CPUに「Intel Core Ultra 7 265」、グラフィックボードに「NVIDIA GeForce RTX 5060」を搭載した高性能モデルだ。戸田氏はまず、木目調のフロントパネルが特徴的な本体デザインに触れ、「デスクの上で邪魔にならない」コンパクトなサイズ感を評価。ミニPCよりは大きいものの、一般的なデスクトップPCとしての設置性は十分だとした。



性能面では、ベンチマークテストの結果を公開。CINEBENCH R23のスコアはマルチコアで「29173pts」と非常に高く、「さすがデスクトップという感じ」とコメント。ゲームのベンチマークでも「非常に快適」という最高評価を獲得し、ヘビーなゲームや動画編集、AI関連の作業も十分こなせる性能であると述べた。一方で、付属のキーボードとマウスについては「ぶっちゃけて言うとちょっとチープかな」と指摘し、好みのものに買い替えることを推奨している。



総評として、戸田氏はこのPCを「ダークホース」と表現。特にセール価格で19万円台になるコストパフォーマンスを絶賛し、「20万円切ってるなら良いでしょう」と述べた。仕事にも趣味にも使えるマルチな一台として85点の高得点をつけ、派手なゲーミングPCを好まないユーザーにとって最適な選択肢であると結論付けた。