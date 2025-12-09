2026年の春、アメコミファンは忙しいことになりそうだ。注目のシリーズが同時期に配信されると話題になっている。

2026年4月8日には、の大人気シリーズ「ザ・ボーイズ」最終章となるシーズン5が配信予定。まずは初回2話が一挙配信となり、以降は毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ登場。5月20日に最終回を迎えることになる。

© Amazon MGM Studios

スーパーヒーローものの定説をひっくり返した異色の外道シリーズ。極悪非道ヒーローのホームランダーが世界を支配する中、人間たちのチーム「ザ・ボーイズ」決死の抵抗を描く。エロ・グロなんでもありのR指定描写と、アメコミファンがニヤリとできるパロディ要素、シーズンが進むにつれ深まる人間ドラマ、さらには政治風刺が魅力だ。

さらにでは、3月4日よりマーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2も登場。配信スケジュールは不明だが、シーズン1時は初回2話が同時配信となった。これが踏襲されるのなら、全8話とされるシーズン2は4月中頃にフィナーレを迎えることになる。

シーズン2ではいよいよデアデビルとキングピンの全面抗争が描かれる。緊迫感あふれるハードなアクションが見どころとなる同シリーズのシーズンフィナーレ、きっと見応えあるバトルを見せてくれるはずだ。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」ディズニープラスで独占配信中。 (c) 2025 Marvel

両シリーズともに水曜日配信。つまり4月の8日と15日は、始まったばかりの「ザ・ボーイズ」シーズン5と、クライマックスを迎える「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2が同日にリリースされるということになる。

さらに、Prime VideoのR指定ヒーローアニメ「インヴィンシブル」シーズン4も3月配信予定。それ以上の詳細は不明だが、こちらも一部エピソードが4月にまたがることだろう。

4月といえば、仕事も学業も新展開を迎え、何かと多忙になりやすい季節。「ザ・ボーイズ」「デアデビル」「インヴィンシブル」はいずれもハードな描写が特徴の大人向けシリーズだから、新年度のストレスは彼らのアクションでスカっと解消したい。