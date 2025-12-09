°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¡°ìÎÝ¶¯½±ÆóÎÝÂÇ¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°£²»°ÎÝÂÇ¡¢Ä¶Èþ¼é...
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè21²ó¡¡¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡Ê¸µµð¿Í¡Ë
¡¡Àè·î28Æü¡¢µð¿Í¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³¤³°Ä©Àï¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð²¹¾ð¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤Ç±þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
2015Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Á¡¼¥à½é¤Î¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÅì°ì¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¡photo by Okazawa Katsuro
¡¡2015Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Î¥ª¥³¥¨¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼èºà¥á¥â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È......¡£
¡Ö¡ª¡×¡Ö??¡×¡Ö!!!¡×
¡¡¤â¤·ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤Ï´¶Ã²Éä¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£¹â²¬¾¦¡ÊÉÙ»³¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢´ØÅì°ì¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥ª¥³¥¨¤¬Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î±¦¤ò¶¯½±¤¹¤ë¡£ÃÆ¤¤¤¿ÂÇµå¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥ª¥³¥¨¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ËÃ£¤·¤¿¡£°ìÎÝ¶¯½±ÆóÎÝÂÇ¡£¤½¤ÎÂ®¤µ¤ÏÀè¹ï¾µÃÎ¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤·¤íÅìÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤Î¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¡¢¤Ï¤¸¤¤¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â°ìÎÝ¼ê¤¬¿¨¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÇÆóÎÝ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë´¶Ã²Éä¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç2ÅÙ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â±¦Ãæ´Ö¤Ë»°ÎÝÂÇ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÆóÎÝ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½é²ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ï°§»¢¤¬¤ï¤ê¤Î²÷Â¤Ç¡¢49Ç¯¤Ö¤ê¡¢Âç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤¤¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°2»°ÎÝÂÇ¤Ë¡¢´ØÅì°ì¤ÎÊÆß·µ®¸÷´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÎÝ´Ö3Êâ¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°»°ÎÝÂÇ2ËÜ¤Ï¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥·¥À¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¥ª¥³¥¨¤Ë¤Ï¡ØÍê¤à¤«¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤À¤±¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Õ¤À¤ó¤ÏÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾éÃÌ¤Ê¤É¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤ÊÆß·´ÆÆÄ¤µ¤¨¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
¡¡±¦Ãæ´Ö¤ò³ä¤Ã¤¿ÂÇµå¤«¤éÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤ËÆóÎÝÂÇ¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¤¢¤ëµ¼Ô¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¥ª¥³¥¨¤¬»°ÎÝ¤Ë¤¤¤Æ¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤È¤«¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î½ÓÂFW¤Ç¡¢"¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î"¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌî¿Í¡¦²¬Ìî²í¹Ô»á¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¸¤¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤Î¼ÀÁö¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢³ÍÊª¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥¿¡¼¤À¡£¡Ú»°ÎÝÅþÃ£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡Û
¡¡¤À¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ÎÝ´Ö3Êâ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö£³Êâ......¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã»µ÷Î¥¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤â°æ¶¶¡Ê½Óµ®¡Ë¤ÏËÍ¤è¤êÂ®¤¤¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¼µéÀ¸¤Ç¤â£µ¡¢£¶¿Í¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥é¥ó¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡£µ÷Î¥¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤Æ¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ËÃå¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»°ÎÝÂÇ¤¬°ìÈÖÂ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ96¤Ï¤à¤í¤ó½ÓÂ¤ÎÉôÎà¤À¤¬¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»°ÎÝÅþÃ£¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¤È10¡¦88ÉÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥íµå³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï°ìÎÝ¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é£³¥Õ¥£¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¢¤¿¤ê¤«¤é±¦¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¤À¤¬¥ª¥³¥¨¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤æ¤ë¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë°ìÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º¸Â¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò½³¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤¶ÆóÎÝ¤ËÁö¤ë¤È¤¤Ë¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤·¡¢µ÷Î¥Åª¤Ë¤â¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡×¤¿¤á¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¹Ã»Ò±à´ü´ÖÃæ¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï¡¢¤³¤ÈÁöÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅìÅìµþÂç²ñ¤Ç»È¤¦¿ÀµÜ¤Ï¿Í¹©¼Ç¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÁöÏ©¤ÏÅÚ¡£´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÝ´Ö¤ÎÊâ¿ô¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢±ó¤¯¤«¤é³ê¤ê¤¹¤®¤ÆÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÀµÜ¤ÎÀÖÅÚ¤È¤Ç¤Ï¡¢³ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡Û
¡¡¤¹¤é¤ê¤ÈÄ¹¤¤»Í»è¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£Ì¾Á°¤Î¡ÖÎÜ°Î¡×¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¥é¥â¥¹ÎÜ°Î¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¡ÖÉã¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìîµå¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÅìÂ¼»³¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¡¢Â¤ÎÂ®¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Û¤Üµ¡³£Åª¤Ëº¸ÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤Ï¾®¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤È¤â¤Ë¡¢º¸ÂÇ¤Á¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¥Î¥É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Û¤·¤¤NPB¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â¤«¤Ê¤¦¡£
¡Öº¸ÂÇ¤Á¤ò´«¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£±Ç¯½©¤ÎÂç²ñ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£ÍâÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ò¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¡¢±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÆß·´ÆÆÄ¤â¡ÖÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁªÈ´Á°¡¢1Ç¯À¸¤Î£²·îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï¤Þ¤ºÂÎ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤³¤½¡¢¤â¤¦1ËÜ¡×¤ÈÁö¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÐ§ÈÓ£³ÇÕ¤Ê¤É£±Æü£´¡¢£µ¿©¡£Áý¤¨¤¿ÂÎ½Å¤ò¼Á¤Î¤¤¤¤¶ÚÆù¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î½õ¸À¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡ÂÎ¤¬½¼¼Â¤¹¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£2Ç¯¤ÎÁªÈ´¸å¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢2Ç¯²Æ¤Ë¤Ï£µ»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£µ³äÄ¶¡¢¤µ¤é¤Ë½©¤ò·Ð¤Æ£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥×¥íÃíÌÜ¤Î°ïºà¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬À¸¤ó¤ÀÄ¶Èþµ»¡Û
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£³²óÀï¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤«¤éÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥³¥¨¤Î¼é¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¤Ë±Ô¤¤¥Õ¥é¥¤¡£È´¤±¤ì¤Ð°ìµó£³ÅÀ......¤À¤¬¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÃ»µ÷Î¥Áö¼Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ª¥³¥¨¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÍî²¼ÅÀ¤Ë¼ÀÁö¤·¡¢Ä¹¤¤º¸ÏÓ¤ò·üÌ¿¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î£³¼ºÅÀ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÄ¶Èþµ»¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥³¥¨¤Ê¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È......¡×¤È´ê¤Ã¤¿ÊÆß·´ÆÆÄ¤â¡¢4Ëü7000¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤â¡¢³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇï¼ê¤À¡£
¡¡²áµî¡¢ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ä150¥¥íÄ¶¤Î¹äµå¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÌ¥Î»¤·¤¿¹â¹»À¸¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿µå»ù¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£ÅðÎÝ¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤¬°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥ª¥³¥¨¤ÏÅðÎÝ0¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹ÂÇ¤äÈþµ»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤Î¤À¡£Á¯Îõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶½Æî¡Ê²Æì¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¯Æâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢£³ÂÐ£³¤ÈÆ±ÅÀ¤Î9²ó¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤é¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÆÉ¤ó¤Ç¡×¤È´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç´ØÅì°ì¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹·è¾¡£²¥é¥ó¡£¤³¤ì¤¬¹â¹»ÄÌ»»36ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à4»î¹ç¤Ç»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤Ï¡¢18ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ£¶ÂÇÅÀ¡¢ÅðÎÝ£°¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥³¥¨·à¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á¯Îõ¤Ê¾×·â¤¬¡¢º£¤â¿§Ç»¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£±Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤ÎÄÌ³ØÃæ¤Ë¡Ø¥ª¥³¥¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡£±Ç¯¸å¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥³¥¨¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£