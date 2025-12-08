¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡×HG¤Ç¡ÖZi-¥¢¥Ý¥í¡×È¯Çä·èÄê¡£S.H.Figuarts¤Ê¤É20¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ´ë²è¤¬È¯É½
¡¡¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹¡×¥·¥êー¥º20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¤¬Æ±¥·¥êー¥º¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ12·î7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡×¤è¤ê¡ÖZi-¥¢¥Ý¥í¡×¤ÎHG 1/35¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¡¢¡ÖZi-¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡£
¡¡¡ÖZi-¥¢¥Ý¥í¡×¡¢¡ÖZi-¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥í¥¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Õ¥ìー¥à¡£2ÂÎ¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖZi-¥ª¥ë¥Æ¥®¥¢¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³ー¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ëー¥·¥å¡×¤ÎS.H.Figuarts´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£2013Ç¯¤ËÅ¸³«¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤òºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡×¤«¤é2026Ç¯²Æ¤Ë¡ÖC.C.¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤«¤«¤²»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Æ±»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¡£¹õ¤ÈÀÖ¡¢¶â¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ö¤ë¤«¤Ã¤×¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê¡Ö¥ë¥ëー¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥¹¥¶¥¯¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¡¢¡Ö¥ë¥ëー¥·¥å¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¡¢¡ÖC.C.¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¡£G.E.M.¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖL.L.¡õC.C.¡×¥»¥Ã¥È¤ÎºÆÈÎ¤ò2026Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS¡¦MBS