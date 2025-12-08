ÎÓÊæÇ·¹á¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤¬·è¾¡ÅÀ¡ª¡¡34ÀïÌµÇÔ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼½÷»Ò¤Ï585Æü¤Ö¤ê¤ËÇÔÀï
¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËMFÎÓÊæÇ·¹á¤¬¡¢6Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡ËÂè10Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤È¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¡£12Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÎÓ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÌÔ¹¶¤òÎ¿¤¤¤À¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ï³«ËëÀá°ÊÍè¡¢9»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ºòµ¨¤Ï22»î¹çÀ©¤Ç½é¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯5·î1Æü°ÊÍè¡¢585Æü¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤Ç¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤Ï¡Ö34¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3Àï¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï2018Ç¯9·î°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎÓ¡¢DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢DFÀÐÀîÍþ²»¡¢MFÌâÌÚ·ë²Ö¤é¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î5¿ÍÁ´°÷¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÌâÌÚ¤Ï67Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÉÍÌî¤Ï75Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ËÌÀî¤Ï84Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÓ¤ÈÀÐÀî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
