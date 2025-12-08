°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡£Èô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×Ææ¡Ä¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤¥«¥é¥À¤Ë¿Ê²½¡×¤¹¤ëÆ»¶Ú¤¬¡¢ÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±
¿Ê²½¤Ë¤Ï¡ÖÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¡×¤¬¤¢¤ë!?¡¡Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
Á°²ó¡¢È¯Ã£¤·¤¿À¸Êª¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¿Ê²½¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ä»¤ÎÈôæÆÇ½ÎÏ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÏÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÓ®ÆýÎà¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤ÊÍã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä»¤Ë¡ÖÍã¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÈô¤Ö¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¡ÖÈô¤Ö¤³¤È¤ä¤á¤¿¡×Ãç´Ö¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èô¤Ù¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¿Ê²½Åª¤ËÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼Èô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«
ÃÏµå¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ï·çÍî¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÎã¤¬¥³¥¦¥â¥ê¤À¡£
¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÃç´Ö¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÍ£°ì¤ÎÓ®ÆýÎà¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä»¤ÎÃç´Ö¤â´°Á´¤ÊÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥À¥Á¥ç¥¦¤ä¥¨¥ß¥å¡¼¤ä¥¡¼¥¦¥£¤Ê¤É¤Ï¤½¤ÎÎã¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¸ÄÂÎ¿ô¤¬Â¿¤¤Ä»¤ÏÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢220²¯±©¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Èô¤Ù¤ëÄ»¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤Ø¤Ï¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Èô¤Ù¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤Ø¤Ï¿Ê²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿Ê²½¤Ë¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁÏÂ¤ÏÀ¼Ô¤ÎÏÀÍý
Èô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁÏÂ¤ÏÀ¼Ô¤ÎÏÀÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏÂ¤ÏÀ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÎ®ÇÉ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿Ê²½¤òÈÝÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤ÏÍ¥¤ì¤¿Àß·×¼Ô¡Ê¿À¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÏÀÍý¤ò¡ÊÈ¿ÌÌ¶µ»ÕÅª¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÁÏÂ¤ÏÀ¼Ô¤¬»È¤¦ÍÌ¾¤ÊµÄÏÀ¤Ë¡ÖÈ¾Ê¬¤Ç¤¤¿´ã¤¬²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤ÏÀ¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¿Í´Ö¤Î´ã¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤ÄÊ£»¨¤Ê´ï´±¤À¤¬¡¢¿Ê²½ÏÀ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´ã¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ã¤ÏÃæ´ÖÃÊ³¬¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢È¾Ê¬¤Ç¤¤¿´ã¤¬²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê´ã¤ò»ý¤Ã¤¿À¸Êª¤¬¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸Êª¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤
¼«Á³ÁªÂò¤Ç¡Ö´ã¡×¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¿Ê²½¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆ»¶Ú¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÌÏ·¿¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¿Í´Ö¤Î´ã¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ëºÙË¦¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢À¸Êª¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Êá¿©¼Ô¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°Å¤¤¤Û¤¦¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ëºÙË¦¤¬¤¢¤ëÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¾¯¤·±ú¤á¤Ð¡¢¸÷¤¬Íè¤ëÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯È¿±þ¤¹¤ë»ëºÙË¦¤Î¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¸÷¤ÎÍè¤ëÊý¸þ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¯¥é¥²¤Ë¤ÏÁ°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê´ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥«¥µ¥¬¥¤¤Ë¤Ï¸å¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê´ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±½ã¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä´ã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¾¯¤·ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë³ÎÎ¨¤¬¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¶Ú¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢´ã¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¿Ê²½¤Ë¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÏÂ¤ÏÀ¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¶Ú¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£
Ó®ÆýÎà¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÃç´Ö¤ÏÍã¼êÌÜ¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Í¥º¥ß¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëóö»õÌÜ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
Íã¼êÌÜ¤Ë¤Ï1000¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ï¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤À¡£Á°²ó¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Èô¤Ù¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤Ø¿Ê²½¤¹¤ëÆ»¶Ú¤Ï¡¢¿Ê²½Åª¤ËÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ»¤ÎÍã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ä»¤ÎÍã¤È¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò
Ä»¤ÏÁ°»è¤¬Íã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÈôæÆ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍã¤ÏÄ»¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¹½Â¤¤Ç¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍã¤Ï¡¢±©ÌÓ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±©ÌÓ¡Ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÈôæÆ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀµ±©¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´è¾æ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿´¤òÄÌ¤ë±©¼´¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤Ï¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±©¼´¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï±©»Þ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î±©»Þ¤¬¶á¤¯¤Î±©»Þ¤È³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤ê³ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯¿Ù¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍã¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢±©ÌÓ¤Ç¤Ç¤¤¿Íã¤Ï¡¢Á°»è¤À¤±¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±©ÌÓ¤Ç¤Ç¤¤¿Íã¤Ï¤«¤Ê¤ê·ø¤¤¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íã¤ÎÁ°Â¦¤òÁ°»è¤Ç»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤âÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä»¤Î¸å»è¤Ï¡¢ÈôæÆ¤ÎÌò³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°»è¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸å»è¤ÏÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â®¤¯Áö¤Ã¤¿¤êÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â®¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÈô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢Â®¤¯Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤À¸³è¤Ø¤âÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤òÄÌ¤ì¤Ð¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Èô¤Ð¤Ê¤¤À¸³è¤ËÅ¬±þ¤·¤¬¤¿¤¤¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÍã¤Î¹½Â¤
¥³¥¦¥â¥ê¤âÁ°»è¤¬Íã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä»¤ÎÍã¤È¤Ï¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥³¥¦¥â¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ø¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÈôËì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËì¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤«¤¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ø¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢Íã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
Ëì¤Ç¤Ç¤¤¿Íã¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Íã¤ÎÁ°Â¦¤À¤±¤òÁ°»è¤Ç»Ù¤¨¤Æ±©¤Ð¤¿¤±¤Ð¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ø¤Î¹ü¤ÏÍã¤Î¸åÃ¼¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á°»è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å»è¤âÍã¤ò»Ù¤¨¤ë»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÍã¤Ï¡¢Á°»è¤È¸å»è¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÈôËì¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö»²¹Í²èÁü¡§Ä»¤ÎÍã¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¤³¤Á¤é
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬²¼¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÜ¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤éÂ¼ó¤Þ¤ÇËì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Î¸å»è¤Ï¡¢ÈôæÆ¤ÎÌò³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â®¤¯Áö¤Ã¤¿¤êÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥³¥¦¥â¥ê¤ÏÄ»¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤À¸³è¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êâ¤¯¥³¥¦¥â¥ê¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¤È¤Æ¤â¡¢Ä»¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¡¢1000¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Êâ¤¯¥³¥¦¥â¥ê¤¬2¼ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥®¥Û¥³¥¦¥â¥ê¤È¥Ê¥ß¥Á¥¹¥¤¥³¥¦¥â¥ê¤À¡£
¥Ä¥®¥Û¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë8¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤â¤Ë²Ì¼Â¤ä²ÖÊ´¤ò¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢Íî¤ÁÍÕ¤Î¾å¤ò¾¯¤·Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÉÒ¾¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢º«Ãî¤Ê¤É¤â¿©¤Ù¤ë¡£
¸½ºß¤Î¥Ä¥®¥Û¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ë¤ÏÅ·Å¨¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤òÊâ¤¯¹ÔÆ°¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥ß¥Á¥¹¥¤¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤éÆî¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ®ÂÓÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëµÛ·ìÀ¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìë´Ö¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥·¤ä¥¦¥Þ¤¬³ÍÊª¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î·ì¤òµÛ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£³ÍÊª¤Î¶á¤¯¤ÇÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤ÆÀÜ¶á¤·¡¢³ÍÊª¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î®¤ì½Ð¤ë·ì±Õ¤òÀå¤ÇçÓ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤â¡¢ÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ô¤È¤â´°Á´¤ÊÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¸å¡¢ÈôæÆÇ½ÎÏ¤ò¼º¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ä¥®¥Û¥³¥¦¥â¥ê¤¬Èæ³ÓÅª¤¹¤Ð¤ä¤¯ÃÏ¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ»¤¬¡ÊÈôæÆÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¡¢¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÃÏ¾å¤òÊâ¤¯ÁÇÁá¤µ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¸«Îô¤ê¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¥³¥¦¥â¥ê¤¬Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÆ»¶Ú¤Ï¡¢ÄÌ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
