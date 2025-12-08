¥Ð¥Ã¥°Åê¤²¤Ä¤±·ãÅÜ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡ÇË¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¡Ä¿ÍÀ¸Í£°ì¤ÎÊÝÎ±¤Î¿¿Áê
MLBÃæ·Ñ²òÀâ¼Ô¡¦ÉðÅÄ°ì¹À»á¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÅÜ¤ê¤ÎÊÝÎ±¤À¤Ã¤¿¡£NHK¤ÎMLBÃæ·Ñ²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉðÅÄ°ì¹À»á¤Ï¡¢1987Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤ËÄêÃå¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Î1991Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ïµß±çÅê¼ê¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç·ãÅÜ¤·¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1991Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¡£5·î¤Ï½é¤á¤Æ·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ï¾õÂÖ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤È¡ËÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¥×¥í¤È¤·¤Æ¡ËÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Î»þ´ü¡£¸åÈ¾Àï¤Ïµå¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿41»î¹ç¤ËÅê¤²4¾¡8ÇÔ18¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡12·î2Æü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¡£3100Ëü±ß¤«¤é1100Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð4200Ëü±ß¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö5000Ëü±ß¤Ï¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¹¤ë¤È¹²¤Æ¤¿µåÃÄÂ¦¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£4700Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È500Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é4700Ëü±ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£5000Ëü±ß¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤éÍèÇ¯¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ù¤Ç¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¸ò¾Ä¤òÊÝÎ±¤·¤Æ²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÊÉ¤ËÅê¤²¤Ä¤±¡Ö¤â¤¦¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÅö»þ¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢ÉúÀþ¤¬¤¢¤ë¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯Êð¤Ï600Ëü±ß¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï840Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¬3Ç¯ÌÜ¤Ï1680Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Ï10¾¡13¥»¡¼¥Ö¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¬3100Ëü±ß¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆµåÃÄ¤Ë¡ØÍèÇ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê³èÌö¤·¤¿¤é¡ËµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£·Þ¤¨¤¿4Ç¯ÌÜ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£Á°Ç¯¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¤¬È¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÅö»þ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¡¢¤â¤¦1¤Ä°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÔ¶ø²þÁ±¤òµá¤á¡ÖÅê¼ê¤Ï¡Ê·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Î¡Ë1²óÌÜ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¥µ¥¤¥É¤Î¡ÈºîÀï¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼ÆÅÄÊÝ¸÷Åê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê1²óÌÜ¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤âËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Ï¡¢µß±çÅê¼ê¤ÎÂÔ¶ø¤â¸þ¾å¤·¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì²á¤®¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³èÌö¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤°1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Î»þÂå¤Ï¤Þ¤Àµß±çÅê¼ê¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï4950Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤¬¡ÖµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ØÀèÈ¯¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÍÞ¤¨¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¤Î¡ÖÊÝÎ±¡×¤ò·Ð¤Æ5Ç¯ÌÜ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¸åÇ¯¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ä12µåÃÄ¾¡Íø¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë