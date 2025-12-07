¥Ö¥é¥¤¥È¥óvs¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.7 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá](AMEX¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨23:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 27 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼
DF 29 ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼
MF 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
MF 17 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð
MF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É
MF 49 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹
FW 58 ¥Í¥Ø¥ß¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¥é
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
[¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é
DF 3 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¥ë¥Þ¥ó
DF 15 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹
DF 25 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü
MF 10 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿
MF 12 ¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¸¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ
MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 24 ¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 29 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ó¥µ¥«
FW 7 ¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë
FW 20 ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥ó
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹
DF 63 ¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º
MF 27 ¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ
MF 28 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯
MF 32 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä
MF 39 ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°
FW 9 ¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
FW 11 ¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯
´ÆÆÄ
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È
¢¨23:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 27 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼
DF 29 ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼
MF 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
MF 17 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð
MF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É
MF 49 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹
FW 58 ¥Í¥Ø¥ß¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¥é
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
[¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é
DF 3 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¥ë¥Þ¥ó
DF 15 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹
DF 25 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü
MF 10 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿
MF 12 ¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥¸¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ
MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 24 ¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 29 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ó¥µ¥«
FW 7 ¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë
FW 20 ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥ó
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹
DF 63 ¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º
MF 27 ¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ
MF 28 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯
MF 32 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä
MF 39 ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°
FW 9 ¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
FW 11 ¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯
´ÆÆÄ
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹