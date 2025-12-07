【PlayStation】ハード型クッション＆「ASTRO BOT」マスコットが可愛い！
ブルーミング中西の「PlayStation（TM） Official License」シリーズに新作が登場！ PlayStationのハードウェアフォルムのクッションと「ASTRO BOT」のチャームがラインナップ。
☆可愛いデザインのプレステ系雑貨類をチェック！（写真6点）＞＞＞
ブルーミング中西が展開する「PlayStation（TM） Official License」シリーズに、可愛い見た目の雑貨類が新登場。
PlayStationのハードウェアフォルムのクッションは、歴史あるPlayStationシリーズの初代をモチーフにしたアイテム。
ゲームをプレイする際やデスクワークのときにあると便利な約25×36×8cmのちょうどいいサイズ。
懐かしい初代デザインに思いを馳せながら肘置きや腰当てにどうぞ。
「ASTRO BOT」のチャームはバッグやリュックに付けて、持ち歩くことができるボールチェーンつき。
一緒にお出掛けを楽しんだり、デスクでマウスを使用する際にはリストレストとしてもお使いいただける丸型フォルムになっている。
ちょっと持っていると「何それ！」と言われそうな、個性的なアイテムの新作、プレステファン・ゲームファンの皆さん、必見ですよ♪
ECサイト「ハンカチーフギャラリー」のほか、JR新宿駅南改札外コンコース フラワーショップ（フルラージュアン）隣の自動販売機、新宿マルイ本館の1F ザッカセレクト、上野マルイ1F ザッカセレクト、町田マルイ2F ザッカセレクトでお取り扱いされているのでチェックしてみてはいかがだろうか。
（C）2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
ASTRO BOT is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
