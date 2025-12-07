ドジャースに「韓国系米国人」の34歳獲得を提案　“意外”な外野手の補強候補は「攻撃の多様性を増すことができる」米メディア

ドジャースに対してレフスナイダーを獲得すべきと米メディアが提案した(C)Getty Images

ドジャースの補強策に対して、米メディアが意外な選手の獲得を提案している。

米メディア『ClutchPoints』は「外野手のロブ・レフスナイダーを迅速に獲得すべきだ。彼はカイル・タッカーのような華々しい補強ではないし、噂のドジャースのターゲットであるロベルト・スアレスのようにブルペンのニーズに応えるわけではない。しかし、この渡り歩いてきたベテラン（ジャーニーマン）は、野球界の王朝にとって歓迎すべき一員となり得る」と伝えた。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

34歳のレフスナイダーは韓国系米国人の外野手で、ヤンキース、ブルージェイズ、レイズなどでプレーしてきた後、2022年からレッドソックスに移籍し、今季は70試合で打率.269、9本塁打、30打点、OPS.838の成績を残している。

同メディアは「ドジャースはこれ以上、スターを必要としていない。打線の主軸は高齢化しつつあるとはいえ、ショウヘイ・オオタニ、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンは依然として絶大な信頼がある」と主張。