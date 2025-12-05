「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）

ジュニア女子フリーが行われた。世界ジュニア３連覇中でＳＰ首位の島田麻央（木下グループ）は、今季自己最高の１４４・６８点、合計２１８・１３点で史上初の４連覇を果たした。「自国開催だったので特別な舞台。今までで一番うれしい」と振り返った。

流れるように、しなやかに舞った。冒頭のトリプルアクセルを完璧に着氷。続く４回転トーループは転倒となったが、その他のジャンプはきっちりと決めた。キスアンドクライで得点を確認すると、笑みがはじけた。「４回転トーループで転倒があったけど、それ以外のミスがないのが久しぶりに達成できた。緊張感がある中でもこのような演技ができた。今後の大会でもすごく自信になる」と語った。

全日本選手権に向けては「ショートプログラムではトリプルアクセルを入れられて、フリーではステップシークエンスが増えるのでその構成での練習をしたい」。本番はシニアの選手にとってはミラノ・コルティナ五輪の代表権を争う一戦となり、張り詰めた雰囲気となることが予想されるが「４年前は見ることだけしかできなかった。今回は一緒に出ることができるので、その緊張感を肌で感じて、自分のオリンピックシーズンの選考回に少しでも生かせたら」と２０３０年の五輪を見据えた。