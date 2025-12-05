カズレーザー「おこめ券」に持論「だとしたら国が国民全員に…」
お笑い芸人・カズレーザーが、5日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。経済対策の一環として政府が自治体に推奨している「おこめ券」について言及した。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
番組ではこの日、最新のコメ価格とし平均価格（5グラム）が、4312円で過去2番目の高さとなったことを伝え、市井の声を交えて価格高騰が与えている影響を解説した。
そんな中、高市早苗政権では「重点支援地方交付金」を拡充。このうち、約4000億円が食料品価格高騰への対策として計上されているとし、農林水産省が支援策として推奨している一つの「おこめ券」に賛否が分かれている状況について伝えた。
スタジオで意見を問われたカズレーザーは「だとしたら国が国民全員に同じ額だけ減税なり還付をしたらいいなと思いますね」と持論を展開した。これにメインキャスターの谷原章介が、「一番使い勝手がいいのは現金だけど、現金給付は僕たち参院選のとき、否定したわけじゃないですか」と指摘した。
するとカズレーザーは「いろんな選択肢の中で現金は否定されたけど、何を給付するかって話になった時に『おこめ券』と『現金』だったら、現金の方がメリットが大きかなとは思う」と語った。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
番組ではこの日、最新のコメ価格とし平均価格（5グラム）が、4312円で過去2番目の高さとなったことを伝え、市井の声を交えて価格高騰が与えている影響を解説した。
そんな中、高市早苗政権では「重点支援地方交付金」を拡充。このうち、約4000億円が食料品価格高騰への対策として計上されているとし、農林水産省が支援策として推奨している一つの「おこめ券」に賛否が分かれている状況について伝えた。
するとカズレーザーは「いろんな選択肢の中で現金は否定されたけど、何を給付するかって話になった時に『おこめ券』と『現金』だったら、現金の方がメリットが大きかなとは思う」と語った。