上戸彩、ディズニーランドでスペシャルグリーティング ジュディ、ニックとオープンカーに乗って登場
東京ディズニーランドでは、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の日本公開を記念して、主人公ジュディの日本版声優を担当する上戸彩をゲストとして迎えるスペシャルグリーティングを実施した。
【動画】上戸彩、ディズニーランドにサプライズ登場！ジュディ＆ニックとスペシャルグリーティング
上戸はジュディ、ニックと一緒にオープンカーに乗って登場。パレードルートを走行し、笑顔を振りまいた。
また、作品をイメージしたグッズやメニューのほか、『ズートピア2』の世界に入り込んだ気分を楽しめるイクスピアリのデコレーションもある。
本作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
