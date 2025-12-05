“グラビア界最強ボディ”との呼び声高いグラドル・榎原依那（28）が、自身が「不倫相手」だったという衝撃的な恋愛経験を告白した。

12月4日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について語り合っていく。

この日のゲストとして登場したのは、「グラビア界の超新星」と呼ばれ、2024年2月にグラビアデビューを果たした榎原依那であった。グラビア活動を始める前は、バイトをかけ持ちしながら夜通し飲み歩く生活を送っていたといい、恋愛についても「ひたすらバトン渡しみたいなぐらい恋愛ずっとしてる」と途切れることのない恋愛遍歴を告白した。

そんな榎原が語ったのは、自身にとって「トラウマ」になったという20歳の時の恋愛である。

飲食店のエレベーターでばったり出会った男性と意気投合し、交際に発展。彼の地元での飲み会にも連れて行ってもらうなど、信用できる相手だと感じていた。交際が順調に進む中で、ある日SNSで彼の元カノと思しきアカウントを発見。その元カノの「タグ付け」から飛んだページで、榎原は10枚ほどの結婚式の写真を発見する。

「なんや、元カノ結婚して既婚者かよ」と写真を見た榎原だが、そこに写る新郎が「自分の彼氏やねんけど」という衝撃の事実に気づき、「ってことは私が不倫相手？」となったという。

さらに恐ろしいのは、写真のコメント欄であった。そこには「生まれてくる子どもとお幸せにね」という祝福の言葉が並んでいたという。

さらに別の友人のアカウントまで飛んで確認したところ、榎原が彼の誕生日に頑張って貯めたお金でプレゼントしたクロムハーツの指輪をし、榎原があげた服を着て、子どもを抱っこしている彼の姿があったという。MC陣は「こわ！！！」と戦慄した。

後々思い返すと、交際中に「いっぱいおかしなことあった」と話す榎原。結婚式の日付を確認したところ、彼女と彼の初デートの前日であったことが判明。さらに、結婚式の集合写真には、榎原が彼の新年会で共にしたはずの地元の友人も全員映っており、周りの友人全員がグルになって、榎原を1年間騙していたという。

また、榎原が遊びに行っていた彼の一人暮らしの家は、実は新婚生活を始めたばかりの同棲の家で、まだ家具や奥さんのものがゼロだったため、全く気づかなかったと、地獄のような経緯を詳細に語った。