この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

国際貿易を学ぶ21歳学生、将来の夢はまさかの古着屋。「就活はしない」と語る彼が大切にする独自の価値観とは

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「高学歴のお兄さんにインタビュー」と題した動画を公開。動画に登場した21歳の男子学生が、就職活動をしないという将来設計や、「死は“次のフェーズ”に行くだけ」といった独自の価値観を明かした。



登場したのは、都内の有名私立大学で国際貿易を学ぶ21歳の学生。インタビューアーから将来の夢を尋ねられると、「古着屋とか」とアパレル業界への興味を語った。彼の父親は料理人だといい、職人系の家系であることから、夢を追求することへの理解はある様子を見せた。



また、現代の働き方については、「転職とか多いんで、自分の生活とか大事にした方がいいんかな」と述べ、ワークライフバランスを重視する考えを明かした。そのため、卒業後は就職活動をせず、「服系なんで、バイトからでも始めてみようかな」と、自身の好きな道を追求していく意向を示した。



彼のユニークな価値観は、人生観にも及ぶ。好きな言葉は「愛」だと語る彼に「愛とは何か」と問うと、「与えるものでもあるし、もらったら嬉しいもの」と回答。愛を与えたい相手は「おばあちゃん」だと即答し、「めっちゃ好きで。さっき電話してたぐらい」と、仲睦まじいエピソードを笑顔で披露した。



さらに、感銘を受けた考えとして「死」についての哲学を挙げ、「死んだら終わりみたいなイメージあるっすけど、次のフェーズに行くだけやなみたいな」と独自の死生観を語った。高学歴というキャリアに縛られず、家族への愛や自身の哲学を大切にしながら、自分らしい生き方を模索する彼の姿が印象的なインタビューとなっている。