“国宝BODY”榎原依那、“奇跡の1枚”に反響相次ぐ「頭から離れない」 ロングヘアーでバスト隠す衝撃カット
“衝撃の国宝BODY”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那（28）の2nd写真集『I am Ina』が、きょう3日に発売。早速大反響が寄せられていることを受け、本人自ら「ロングヘアーでグラビアを撮影したい！」とアイデアを出し、異国の地で実現した奇跡の1枚を解禁した。公開されるや否や、その衝撃度に反響が相次いで寄せられている。
【写真】これはすごい！衝撃的な“奇跡の1枚”を解禁した榎原依那
このほかにも寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作に。デビュー当初からのファンや、本作で榎原を初めて知る人など、すべての人の心を掴んで離さない1冊に仕上がった。
本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2ヶ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。
今回公開されたショットに、ファンからは「衝撃的すぎて頭から離れない」「すごすぎる」などといった反響が寄せられている。
