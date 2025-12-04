東京・足立区の国道で車が暴走。歩道に突っ込むなどして80代の男性と20代の女性が死亡、9人が重軽傷を負った。

【映像】トラックに追突→猛スピードで逃げる男（動画あり）

停車した青いトラックに白いセダンが追突。その直後、急いで車を降りて猛スピードで逃走する姿がドライブレコーダーに記録されていた。

目撃した人は「ジョギングなどとは全然違う。逃げているという印象でした。走るスピードもすごい速かった」と話す。

事故を起こした車は近くの自動車販売店から盗まれたもので、店側は警察に通報していた。男は「車を買いたい」とこれまでに3度来店していたという。

警視庁は販売店から車を盗んだ疑いで、現場近くに住む足立区の職業不詳の男（37）を逮捕した。

捜査関係者によると、死亡した女性とぶつかる前、車は赤信号を無視し、時速約70キロで横断歩道に侵入したとみられていて、ブレーキランプは点灯していなかったという。

男は「盗んだわけではなく、車を試乗するために4号線を走りました」と容疑を否認している。取り調べ中、暴れたり会話がかみ合わなかったりするということで、警視庁は事故を起こした経緯を慎重に調べている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）