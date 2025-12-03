「プロなら何とかしろと…」不動産営業マンが明かす“最も辛い瞬間” 初期費用を巡る壮絶な交渉実態
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「不動産営業マンにインタビュー」と題した動画を公開。不動産賃貸の営業として10年間働く32歳の男性が、リアルな給与事情や顧客とのシビアな交渉の実態を赤裸々に語った。
動画に登場したのは、勤続10年の不動産営業マンの男性。月収は「35万円前後」で、それに加えて業績に応じたボーナスが支給されるという。良い時のボーナス額は「80から100万近く」にのぼることもあると明かした。
仕事で最も辛い瞬間を問われると、男性は賃貸契約時の「初期費用」に関する顧客との交渉を挙げた。ワンルームでも20～30万円、2LDKや3LDKでは60～70万円かかることもある初期費用に対し、「5万円とか10万円以内で抑えてくださいって言われた時」が厳しいと吐露。そうした要求に対し「無理ですよ」と伝えると、「プロなんだからなんとかしろよとか、上を出せって言ってきたりとか」と、心無い言葉を浴びせられることもあるという。
そんな厳しい環境で仕事を続けるモチベーションについて尋ねられると、男性は「お金ですね」と即答。その率直な姿勢を崩さなかった。
また、かつては全く飲めない下戸だったが、仕事柄飲み会が多いため「強くなって、かなり飲むようになっちゃいましたね」と語る場面も。現在ではブランデーを飲むこともあると明かし、仕事を通じて変化したプライベートの一面を覗かせた。
最後に、不動産業界を目指す若者へのアドバイスとして「資格を取ってほしい」とコメント。「宅建だったり賃貸不動産経営管理士とか」「絶対役に立ちます」と、自身の経験に基づいた現実的なメッセージを送った。
