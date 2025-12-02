〈【文春】元TOKIO・松岡昌宏への直撃だけじゃない…国分太一が記者会見では語らなかった「コンプラ違反事案」の詳細《最新記事までの時系列まとめ》〉から続く

12月2日午後、都内のオフィス街にTOKIO元メンバーの松岡昌宏（48）の姿があった。ラフな白色のシャツに黒縁眼鏡姿。早足で仕事先に向かう松岡に「日テレの記者会見は見ましたか」と尋ねると、言葉を選ぶように時折、神妙な面持ちをしつつ語るのだった。

「そうですね、大体は見させてもらいました」

日本テレビの福田博之社長が定例記者会見を開いたのは、前日の1日のことだ。メンバー（当時）の国分太一（51）がコンプライアンス違反で看板番組「ザ！鉄腕！DASH!!」を突如降板し、テレビ業界から姿を消してから5カ月余。福田社長は松岡らの今後の出演を問われると、顔色を変えずにこう述べたのだった。



「続けてご出演していただくことをお願いしています」

松岡にその発言について率直な意見を尋ねると、考え込むように空を眺め、こんな言葉を口にした。

「あのときも今も、日テレサイドからは何の説明も報告もなかったんですよね」

