お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（37）と石田たくみ（37）が1日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）にVTR出演。「NHK総合」と「NHK Eテレ」の“コンプライアンス格差”を明かした。

2012年4月の番組スタートから長年にわたってマツコ・デラックス（53）と「SUPER EIGHT」の村上信五（43）がコンビを組む同番組。

2人は以前、番組内で「シャレがきかなくなってきたよねぇ…」（マツコ）「そこやで！冗談が通じひんもん！」（村上）「全部“なんとかハラスメント”が付くわよ」（マツコ）などと話していたが、今回、番組は「夜ふかし的自由研究」として時代の移り変わりとともにどんどん厳しくなっていく業界別のコンプライアンスを調査した。

学校編、お寺編、美容師編、タクシー編と続き、その最後の調査対象となったのが、芸人編。

ツッコミ担当のたくみが強めにまなぶの頭を叩く“どつき漫才”で活動する「カミナリ」のもとを番組スタッフが訪れた。

現在のコンプラに苦労していそうだと予想できる2人。だが、まなぶによると「叩いてほしくない番組の時は事前に言われるんで」という。

その上でまなぶは「NHKさんでいうと、叩いてオッケーだったんです、ネタ番組で。Eテレさんだとダメ」と“格差”をぶっちゃけ。

その理由については、たくみが「エデュケーションっていう部分」と説明し、相方の頭を強く叩く行為はNHKではセーフだが、Eテレでは“教育上よろしくない”との判断でアウト、NGなのだという。

また、番組によっては「頭叩いていいです。ただ、ちょっと編集で処理したいです」ということもあるそうで「オンエア見たら、たくみが俺の頭叩く瞬間に急にひまわり畑の映像に切り替わるとか」とまなぶが明かして、スタジオで見ていたマツコたちを苦笑いさせていた。