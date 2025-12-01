¡Ô»³À¥¤Þ¤ß¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡ÕÉ×¡¦Ãæ¾å²íÌ¦¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÂçÉÂ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿ÁÛ¤¤
¡ÖÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¨¡¨¡º£Ç¯10·î¤Ë¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ø»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡Ù¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¼£ÎÅÃæ¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿»³À¥¤Þ¤ß¡Ê56¡Ë¡£°ì»þ¤ÏICU¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°å»Õ¤Ï²ÈÂ²¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Àë¹ð¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÒµÙÍÜÁ°¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»³À¥¤Þ¤ß¤Î¥Û¥Ã¥½¥ê»Ñ¡Ó¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤ÏÉ¨¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÈÂÎ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¡¡»³À¥¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢7¥«·î¸å¤Ë´ñÀ×¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÎÅÍÜÃæ¡¢ÉÂ¼¼¤ØÄÌ¤¤¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿È¤Î²ó¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾å²íÌ¦¡Ê53¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¾å¤Ï¸½ºß¤â»³À¥¤ÎÄÌ±¡Àè¤ËÆ±È¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ë¡¢Ãæ¾å¤¬ºÊ¡¦»³À¥¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡2¿Í¤Ï1999Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Åö»þ¡¢»³À¥¤Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡Ø¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¿¤á¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Æ¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡£°ìÊý¤ÎÃæ¾å¤â¡Ö¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¡×6ÂåÌÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ±À³À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¸òºÝ3Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤ËÃæ¾å¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ë"·ëº§¤·¤è¤¦"¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï·ëº§²ñ¸«¤Ç»³À¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ26Ç¯¡£µÙÍÜÁ°¤ÎºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï»³À¥¤¬Æ±¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç"¶äº§¼°"¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤À¤Ã¤¿6·î26Æü¤Ï¡¢É×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Ç³°¿©¤·¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÊÌµïÀâ¤âÓñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ïº£¤Ç¤âÉ×ÉØ°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ÏÎÁÍý¾å¼ê¤Ê»³À¥¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¡¢Èà½÷¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤¤ÏÃæ¾å¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ²È»ö¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ÏÈà¤¬Ã´Åö¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ãæ¾å¤¬¸ì¤Ã¤¿»³À¥¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¡Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤Î´íµ¡¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ãæ¾å¡£11·îÃæ½Ü¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿Ãæ¾å¤Ë»³À¥¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡»³À¥¤µ¤ó¤Ï"»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó"¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ë"Ç¾¹¼ºÉ"¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡£Èà½÷¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤¤ËÍ¤Î¼«¿®¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡»³À¥¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ª¼ò¤Ï¡Ë¤â¤¦°ÊÁ°¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¡Ë²È¤Ç¤â°û¤ß¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤·¤Ê¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡»³À¥¤µ¤ó¤Î´ñÀ×Åª¤Ê²óÉü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¾å¤µ¤ó¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¥¿ÈÅª¤È¤¤¤¦¤«ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢É×ÉØ¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÜ¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬º£¤ËÉ½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡²áµî¤Ë¤ÏÉÔÃçÀâ¤ß¤¿¤¤¤Ê±½¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´Á³¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤¤¡×
¨¡¨¡Ãæ¾å¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»³À¥¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¡Ä¡ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡²óÉü¤·¤¿»³À¥¤ò¸ì¤ëÃæ¾å¤ÎÉ½¾ð¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¤È¤¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤Ï"¿·º§¤µ¤ó"¤«¤é26Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë