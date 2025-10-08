《私、がんだったんだ。子宮体がんというがんになって、手術していたの。いわゆる全摘っていうやつかな。おなかを切って、子宮も卵巣もリンパ節もごっそり取ったの》──9月7日にレギュラーを務めるBAY FM78の『BAYFM it!!』で子宮体がんだったことを明かしたタレントの山瀬まみ（56）。【写真】〈休養前に目撃されていた山瀬まみのホッソリ姿〉ジーパンは膝のかたちがわかるほどで、スタッフが身体を気遣っているようだった山瀬