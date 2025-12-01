寒暖差の強い季節にぴったり♡グンゼのインナーで快適に過ごす選び方

11月に入り、朝晩と日中の気温差が大きくなる季節。日本気象協会によれば、今年は寒さが前倒しでやってくる見込みで、寒暖差による体温調整の難しさが一段と増すそうです。また、グンゼの公式X調査では、約8割が“気温を最優先にコーデを選ぶ”と回答した一方で、インナーを着始めるタイミングに迷う人も多数。そこで今回は、悩み別に選べるグンゼのおすすめインナーを、暖かさと快適さの両面からご紹介します♪

寒暖差の季節に役立つインナー選び

秋から冬への端境期は、屋外と室内の温度差が大きく、アウターだけでは調整が難しい時期。特に11月・12月は、気温が上がる日中でも寒さを感じやすいため、インナーでの対策が重要です。

チクチク感や汗冷え、襟元からの見えなど、インナー特有の悩みも増えがち。素材や袖丈、仕立ての仕様を見極めることで、快適さは大きく変わります。

悩みに合わせた“ぴったりな一枚”を選ぶことで、冬のコーデもストレスフリーに。

悩み別♡グンゼのおすすめインナー

【ファイヤーアセドロン】8分袖インナー



価格：2,200円（税込）

冬でも汗をかきやすい人に最適な通気性の良い素材で、濡れ戻りを軽減。汗冷え対策に優れ、8分袖で洋服から見えにくいのも安心。

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／クラウドピンク／ベージュ）

【キレイラボ】部分保温8分袖ウォーマー



価格：2,530円（税込）

肩と背中を集中的に温める部分保温タイプ。綿混で肌触りがやさしく、縫い糸を使わない完全無縫製仕様でチクチクが気になる方におすすめ。

サイズ：M／L／LL（カラー：グレー／ブラック／スイートベージュ）

【the GUNZE】冬の綿100%8分袖インナー（えりあき広め）



価格：2,200円（税込）

化学繊維が苦手な方にぴったり。日本製綿100％の厚手生地で、微起毛のやわらかさが魅力。襟あきが広めで冬のトップスとも相性抜群です。

サイズ：M／L／LL（カラー：ホワイト／グレーモク／ブラック／ベールブラウン／ロイヤルベージュ／チャコールグレー）

自分に合うインナーで冬を快適に♡

気温差の大きいこれからの季節、快適さを左右するのは“自分の悩みに合ったインナー選び”。

グンゼのラインナップは、汗冷え対策、部分保温、綿100％など、多様なニーズに応えてくれる心強い存在です♡

毎日のコーデをより快適に、そして冬をあたたかく過ごすために、ぜひこの機会に自分にぴったりの一枚を見つけてみてください♪

インナーを味方につけて、寒さに負けない冬支度を始めましょう。