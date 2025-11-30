J1リーグ第37節 横浜FM 3（1-1）1 C大阪

14:04キックオフ 日産スタジアム 入場者数 42,665人

試合データリンクはこちら

もしも横浜FMの大島秀夫監督がJリーグ初出場となるGK木村凌也を起用することでDFラインに刺激を入れようとしていたのなら、名采配だったと言えるだろう。この点の真相を監督は語らなかったが、開始3分に迎えたピンチを防ぐと、その後もDF陣は素早いカバーでC大阪のシュートを許さない。この戻りの速さがC大阪との差になって現れたのが25分の横浜FMの先制点だった。GKが弾いたボールにいち早く反応したのは植中朝日。そこまで数多くのチャンスを作っていたC大阪の一瞬の弛みだった。

もっとも木村は前半終了間際にPKを取られて同点にされるなど、まだ経験不足の部分が見え隠れしていた。61分、渡辺皓太がオーバーヘッドで出したパスに走り込んだジョルディ・クルークスが追加点を取っても、安心できるような展開ではなかった。C大阪が前半の調子で攻撃すれば試合の流れは違っただろう。だが64分、前半笛が吹かれた後にボールを蹴って警告をもらっていた郄橋仁胡が、腕で相手の喉を押す形となり2枚目の警告で退場になると、あとはホームチームのリスクは減った。最後は90+6分、C大阪のCKからディーン・デイビッドがカウンターからループシュートを決めて3-1。今シーズン残留争いで苦しんだ横浜FMはホーム最終戦を快勝で飾った。