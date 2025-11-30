大胆描写話題のドラマ、約2分の甘々ベッドシーン「破壊力が強い」「甘さ限界突破」と視聴者悶絶【橘くん抱いてください！】
【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の柊太朗とモデルで女優の久保乃々花が出演するDMM TVドラマ「橘くん抱いてください！」（毎週木曜25時15分最新話更新予定）の第9話が、27日に配信された。ラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】イケメン俳優＆美人女優、キス寸前密着
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれ（久保）と憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリー。
恋愛経験がないことに悩み婚活に挑むも、緊張から相手と上手く話せず撃沈する日々を過ごしていたすみれ。そんな彼女は、職場で唯一話せる同僚・橘に「せめて一度だけ」と一夜を願う。密かにすみれに想いを寄せていた橘は「恋人になってくれるなら」と条件を出すが、すみれはそれを“女性からのアプローチを避けるために恋人のフリをしてほしい”ということだと勘違いしてしまうのだった。
橘の誕生日、すみれは本当の気持ちを伝えるため待ち合わせ場所へ急ぐが、仕事の残業で約束に遅れてしまう。自分は振られたと誤解し、1人で落ち込む橘。そこへ、手作りのケーキを抱え、必死に駆けつけたすみれが現れる。
ついに想いを伝え合った2人は、偽りの関係を終え、本物の愛を確かめるようにホテルへ向かう。夜が明けるまで、求め合い、深く愛し合った。
ようやく結ばれた2人の、約2分にわたるベッドシーンに、視聴者からは「やっと結ばれた」「見てるこっちがにやける」「甘すぎて直視できない」「破壊力が強い」「甘さ限界突破」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
【写真】イケメン俳優＆美人女優、キス寸前密着
◆実写ドラマ「橘くん抱いてください！」
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれ（久保）と憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリー。
◆橘（柊太朗）＆すみれ（久保乃々花）、両想いに
橘の誕生日、すみれは本当の気持ちを伝えるため待ち合わせ場所へ急ぐが、仕事の残業で約束に遅れてしまう。自分は振られたと誤解し、1人で落ち込む橘。そこへ、手作りのケーキを抱え、必死に駆けつけたすみれが現れる。
ついに想いを伝え合った2人は、偽りの関係を終え、本物の愛を確かめるようにホテルへ向かう。夜が明けるまで、求め合い、深く愛し合った。
◆柊太朗＆久保乃々花、ラブシーンに反響
ようやく結ばれた2人の、約2分にわたるベッドシーンに、視聴者からは「やっと結ばれた」「見てるこっちがにやける」「甘すぎて直視できない」「破壊力が強い」「甘さ限界突破」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】