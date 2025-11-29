この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

食べ痩せトレーナーのよしか氏は、

自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で動画を公開し、さつまいもをたっぷり使った愛知県の郷土菓子「鬼まんじゅう」を、1個あたり約90kcalという低カロリーで楽しめるヘルシーなレシピを紹介した。



鬼まんじゅうは、角切りにしたさつまいもがゴロゴロと入った、もちもち食感の蒸しパンのような和菓子である。その見た目が鬼の金棒や角を連想させることが名前の由来だと、よし...氏は説明する。今回のレシピでは、砂糖の代わりにカロリーゼロの甘味料「ラカントS」を、小麦粉の代わりに米粉を使うことで、ヘルシーに仕上げているのが特徴だ。



作り方は非常にシンプルである。まず、皮付きのままのさつまいもを8ミリ角に切り、ラカントSをまぶして15分ほど置く。これによりさつまいもから水分が出てくるという。その後、塩、水、米粉を加えて混ぜ合わせ、生地を作る。よし...氏によると「米粉が水分を吸ってくれる」ため、ちょうど良い固さの生地になる。これを6等分にしてクッキングシートに乗せ、蒸籠で17分ほど蒸せば完成だ。



出来立ての温かい状態はもちろん、冷めてもさつまいもがねっとりとした食感になり美味しいという。食物繊維が豊富で低カロリーなこの鬼まんじゅうは、ダイエット中の罪悪感のないおやつとして最適だろう。手軽に作れるので、試してみてはいかがだろうか。