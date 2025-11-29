その日、弟犬は久々のサロンへ。お留守番中の兄猫は次第に落ち着きをなくし、家中を歩き回って……。

弟犬の帰りを待ちわびる兄猫の様子を記録した動画は、公開後わずか6日で12万再生を突破するとともに、「帰宅を待つ姿可愛い」「ずっと一緒だからちょっとでも離れると寂しいね」との反響が寄せられています。

【動画：猫がずっとお世話していた弟犬→サロンに行ってしまった結果…心配で見せた『健気な反応』】

兄猫・レモンくんが迎えた“いつもより静かな日”

スコティッシュフォールドの『レモン』くんとポメラニアン『ポテチ』くんの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、ポテチくん外出時のレモンくんの様子を記録した動画です。

それは2025年のこと。その日、ポテチくんは被毛のお手入れのため、久々にペットサロンへお出かけしたといいます。ポテチくん出発後しばらくのあいだは、いつもより静かなお部屋でのんびりと過ごしていたというレモンくんでしたが……。

姿の見えない弟犬を捜して

レモンくんに変化が現れたのは、ポテチくん外出から数時間が経過したころのこと。ポテチくんの帰りが遅いことが気になりはじめたのか、レモンくんは、まるで彼を捜すかのようにしてお部屋を歩き回りはじめたのだとか。

レモンくんにとってポテチくんは大切な“弟犬”。ポテチくんがサロンへお出かけするたび、落ち着きをなくしてしまうのだそう。動画内には、カーテンの裏を確認する様子や、「（ポテチくんは）どこ？」と問わんばかりの瞳を飼い主さんへ向けるレモンくんが捉えられていました。

室内の巡回後は階下の玄関へ。そこでしばらく待機するも、ポテチくんが帰ってこないことで、ゴージャスなしっぽをしょんぼりと下げてしまったというレモンくん。飼い主さんはそんな彼を優しく撫で、「もうすぐ帰ってくるよ」と励ましたといいます。

いつものふたりに戻った瞬間

動画後半にはサロンでの施術を終えて帰宅したポテチくんが。レモンくんはすかさず彼にお顔を寄せ、においをチェックしたのだそう。その後はふたり仲良くおやつを楽しんだという彼ら。ポテチくんが元気に帰ってきてくれたことで、レモンくんも安心したことでしょう。

弟犬・ポテチくん不在時の兄猫・レモンくんの行動を捉えた動画には、「ポテチ君を必死に捜すレモン君は可愛いですね。帰ってきて、嬉しそうです。良かったです」「スッキリ爽やかで帰ってきたポテチ、寂しかったけどお留守を頑張ったレモンさん、お疲れ様でした」「ポテチちゃんがサロンに行くとお家の中でポテチちゃんを一生懸命さがすレモンさん、めちゃめちゃかわゆいね～」との反響が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、子猫・子犬当時の彼らの姿や、初対面時の様子はもちろん、キュートな日常を記録した動画が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。