【Amazon ブラックフライデー】PlayStation本体やVR2などが特別価格に
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。セールにあわせてPlayStation本体やPlayStation VR2がプライスダウン。気になっていた人はお見逃しなく！
→ Amazon「ソニー・インタラクティブエンタテインメント」はこちら
Amazon限定のオリジナルトートバッグ付
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
PlayStation 5 Pro（CFI-7000B01）
PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)
119,920円 → 104,980円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）
PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)
72,980円 → 62,980円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation VR2（CFIJ-17000）
PlayStation VR2（CFIJ-17000） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付
66,980円 → 49,980円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）
【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCP1J)
34,980円 → 28,078円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド（CFI-ZCT1J02）
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02)
11,480円 → 8,617円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります