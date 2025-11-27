Snow Manの佐久間大介が、11月28日発売の『Hanako』1月号「猫がいれば、幸せ♡」で単独表紙に初登場。公式SNSでは、中面2カットとポスターが先行公開され、大きな反響を呼んでいる。

■ピンクヘア×ゆるコーデで“猫との時間”を楽しむ佐久間大介

ポスターでは、ノーセット風の無造作ヘアに淡いグレートップスを合わせ、猫と寄り添う穏やかなショットを披露。ベッドに寝転び、猫に頬を寄せる表情は柔らかく、優しい眼差しに満ちている。

中面カットでは、ミントカラーのトップスにブラウンのリラックスパンツを合わせた“おうちスタイル”。腕を伸ばしながら遊ぶ猫を見守る無邪気な笑顔が切り取られ、ラフな服装ながら長い手足が際立つスタイルの良さも存分に伝わってくる。

さらに、丸メガネをかけ、白タンクトップにチェックシャツをざっくり羽織り、マグカップを片手に水を飲む猫の背中をなでるショットも。肩肘の張らない空気感と、ふっと力の抜けた穏やかな視線が魅力的だ。

ファンからは「眼差しが優しくて好き」「天使みたい」「メガネやばい」「超絶美人」「最高すぎて涙出そう」「神カットすぎる」「100冊買います」といった声が続々と寄せられている。

今回のグラビアは“猫と過ごす時間”をテーマに、ゆったりとしたファッション、自然体のポーズ、そして温かい表情が一体となった内容に。自身も猫を2匹飼っている佐久間ならではの、飾らない魅力があふれるショットとなっている。

■佐久間大介『Hanako』表紙ビジュアル

