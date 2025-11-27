ラズパイ直付けもOK。ノートPC風のキーボード内蔵モバイルモニターがセール中
スマホのPCモード活用やラズパイ等のミニPCでの作業環境を作るにはキーボードやタッチパッド、そしてモニターが必要ですよね。
それらが1台で完結できるのがmachi-yaに登場した「CrowView Note」。ノートPCのような見た目ですが、14インチモバイルモニターにバッテリーと入力デバイスが統合されたガジェットです。個別に用意するのは面倒だし配線が邪魔という人には刺さるアイテムかと。
おトクなブラックフライデークーポンも文末で紹介してるので、ぜひチェックしてみてください。
ノートPCみたいな多機能モニター
一般的なモバイルモニターでスマホやミニPCを拡張するとワークスペースは広がりますが、キーボードやマウスを別で用意しないとPCライクには使えません。
そんな面倒を1台で解決してくれるのが「CrowView Note」。14インチモバイルモニターに入力デバイス（キーボード＆タッチパッド）とバッテリー、各種ポートを備えるのポイント。
MacやWindows、Linuxをはじめ、USB-Cで映像出力できるガジェットならほぼなんでも対応。スマホの場合はDP Altモードを搭載したAndroid機種やiPhone 15以降が対応しています。
ちょっとだけギークになりますが、ラズパイ系の開発用ミニPCとの相性も抜群。一部機種には直付けキットもあるのでケーブル無しでの開発も可能になりますよ。
屋外や出先で環境が必要な人にはかなり便利なのでは？
ポートも一気に増えて便利
機能やインターフェイスはノートPCそのもの。ポートはType-AとType-Cを複数備えているので、外部機器も利用しやすいですね。
F1キーで接続先の切り替え、F2キーでタッチパッドのON/OFFなどファンクションキーも有効なので複数デバイスを使い分ける人にも助かりますね。
スマホで効率化したい人やラズパイ開発勢でサクッと利用環境を整えたい人は、おトクなセール中にチェックしてみてください。
＞＞仕事も趣味もこれ1台！キーボード一体型の多機能モバイルモニター「CrowView Note」
