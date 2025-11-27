この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、「妊婦は自転車禁止説」に独自見解「乗ってもOK！でも転倒には最大限注意」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「妊婦さんは自転車に乗ったらダメなの？」というテーマで動画を投稿したのは、12人産んだ助産師・HISAKOさん。動画冒頭でHISAKOさんは「経産婦さん必見かな？」と前置きしながら、妊婦の自転車利用について持論を展開した。



結論として、HISAKOさんは「妊娠中の自転車、まず結論から言うと、乗ってOKでございます」と明言。その上で「医学的には自転車は妊娠中にやめないといけない運動ではありません」と、妊婦への自転車利用を医学的にも否定されていない運動だと話す。「自転車も実は意識していないけど軽い運動、有酸素運動になる」とも説明した。



ただし、最大のリスクとして「転倒っていうのは、何があるか分からないので気をつけてほしい」とし、「バランスがとにかく取りにくくなる」「ホルモンの関係で注意力散漫になりやすい」「雨の日はやめようね」など妊娠中の身体の変化や注意点、運転環境について細かく指摘した。自身の臨月での転倒エピソードも「38周のお腹を抱えて雨の中自転車で移動し、つるっと転倒した」と体験談を披露。「運良く何事もなかったけど、本当にヒヤッとした。慎重に使って欲しい」と呼びかける。



また、「自転車生活が日常に根付いている地域もある。生活スタイルや体力、上のお子さんの送迎など現実的な負担も考慮し、教科書的に一律禁止より柔軟な判断が必要」と独自の視点も展開。「何周まで自転車OK？」という声に対しては、「個人差が大きい。しんどくなったら無理せず控えて」とアドバイス。「固定されたエアロバイクは転倒リスクがなく有酸素運動としておすすめ」と提案した場面も印象的だ。



一方で「糖尿病や経管無力症、切迫早産・流産の傾向、前置胎盤など医師から指導されている人は、それぞれの状況に従って」との専門的注意も忘れず、「大切なのは無理せず、状況に合わせて判断すること」と強調した。



最後は「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と明るく締めくくり、エールを送った。