壱番屋（愛知県一宮市）が展開する「カレーハウスCoCo壱番屋」が「ココイチ福袋2026」を12月26日から数量限定で販売します。

【画像】「えっ…豪華すぎ！！」 これが、福袋の“中身”です！

家で“ココイチの味”を楽しめる「レトルトポークカレー」入り

セット内容は、3WAY仕様の「オリジナルサコッシュ」、ファスナー付きの「オリジナルコイン＆カードケース」、同店で使用できる「お食事補助券 2500円分（500円券×5枚）」、家で“ココイチの味”を楽しめる「レトルトポークカレー」1個。価格は2500円（税込み）。

また「壱番運試し」として、福袋20個に1個の割合で、1000円分の「金のお食事補助券」が封入されています。

「お食事補助券」の有効期限は、2026年1月1日から5月31日まで。イートインもしくは店頭販売商品を購入する場合は、1回の会計につき1人1枚の使用が可能。また、テイクアウトと宅配の場合は、カレーメニューもしくはスパゲッティメニュー1食につき1枚を使用できます。

全国の店舗（一部店舗を除く）で販売。1人10個までの購入制限があります。年始の販売開始日の設定および事前予約はなし。数量限定のため、なくなり次第終了です。