°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í2Áª¼ê¾·¤Ø¤¤¡¡12¡¦27ËÉ±ÒÀï
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï25Æü¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Íè·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¥Ô¥«¥½¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í2Áª¼ê¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ÞÁ´ÊÆ²¦¼Ô¤Î¥é¥ß¥É¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¸µWBCÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥Ð¥«¤é¤È¤Î¼ÂÀïÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂó¿¿¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ê¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Ë¡Ë100¡ó½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£